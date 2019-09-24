Washington Post: Трамп наказав заморозити фінансову допомогу Україні ще до дзвінка Зеленському

Президент США Дональд Трамп доручив тимчасово заблокувати виділення військової допомоги Україні ще до дзвінка президентові України, який відбувся 25 липня, пише видання Washington Post із посиланням на трьох високопоставлених чиновників адміністрації президента США.

За даними газети, виконувач обов’язків голови апарату Білого дому Мік Малвані отримав розпорядження про припинення траншу ще в середині липня на одній із міжвідомчих нарад. Таке ж розпорядження Трампа було передане до Міністерства оборони і в Держдепартамент. Тоді ж чиновники Білого дому повідомили, що Трамп доручив їм повідомити законодавцям, що допомога затримується через «процес міжвідомчих узгоджень», і затягування тривало майже два місяці.

Але, як зазначив один зі співрозмовників газети, Трамп насправді ухвалив рішення про зупинку виділення грошей через побоювання з приводу корупції в українському уряді. На тій же нараді він доручив з’ясувати, «чи дійсно ці гроші повинні бути витрачені».

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Кошти для України, за даними WP, були розморожені лише 11 вересня, тобто приблизно за тиждень до публікацій Washington Post і New York Times, які призвели до великого політичного скандалу.

Неназваний співробітник американських спецслужб прослухав розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року і визнав, що президент США в липні повідомив українському лідеру якусь інформацію, яка стосується національної безпеки країни і може завдати шкоди США.

Опоненти Дональда Трампа припускають, що президент США в цій розмові тиснув на Володимира Зеленського, погрожував відкликати переказ грошей Україні і нібито просив його почати розслідування щодо Гантера Байдена, сина одного зі своїх політичних конкурентів – Джо Байдена. Син політика деякий час вів бізнес в Україні.

Опоненти Трампа в Конгресі стверджують, що якщо підтвердиться інформація про те, що президент чинив незаконний вплив на своїх конкурентів, це може призвести до імпічменту Трампа.

За іншими даними, «розморожування» коштів, виділених Україні відбулося не через політичний скандал, а напередодні кінця фінансового року, який в США закінчується 30 вересня.

Білий дім все заперечує і каже, що нічого незаконного під час спілкування президентів України і США не було.

«Ми говорили в основному про корупцію, про всю корупції в Україні. І про те, що ми не хочемо, щоб наші люди, такі, як Джо Байден і його син, створювали корупцію в Україні. Новий президент сказав, що збирається позбавити країну від корупції, і я сказав, що це чудово. У нас відбулася прекрасна розмова», – раніше заявив Трамп.

Володимир Зеленський вже прилетів у США: в офісі українського президента кажуть, що він хоче обговорити з Трампом не тільки виділення фінансової допомоги, але і стратегічне партнерство. Їхня зустріч має відбутися 25 вересня.