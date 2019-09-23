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23 Вересень 2019, Київ 12:10
Новини | Політика

Зеленський починає візит до США

Дональд Трамп і Володимир Зеленський вперше зустрінуться в рамках сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку 25 вересня

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Президент України Володимир Зеленський починає свій візит до США, повідомляє його речниця Юлія Мендель.

Під час візиту, який триватиме до 26 вересня, Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

У Білому домі повідомили, що Трамп і Зеленський вперше зустрінуться в рамках сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку 25 вересня.

Крім того, у рамках візиту президент України зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів, керівниками єврейських організацій США, а також з представниками американських ділових кіл, повідомляли раніше в Офісі президента.

Володимир Зеленський також виступить із промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

/**/ /**/ /**/ Президент України Володими Зеленський, президент США Дональд Трамп
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Дональд Трамп заперечує, що казав щось «не те» лідеру іноземної держави. До чого тут Зеленський?

Візит Зеленського до США відбувається на тлі скандалу в США, що виник довкола телефонної розмови українського президента з американським колегою у липні. За даними ЗМІ, під час цієї розмови Трамп тиснув на Зеленського, вимагаючи провести розслідування щодо його можливого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

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