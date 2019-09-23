Зеленський починає візит до США

Президент України Володимир Зеленський починає свій візит до США, повідомляє його речниця Юлія Мендель.

Під час візиту, який триватиме до 26 вересня, Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

У Білому домі повідомили, що Трамп і Зеленський вперше зустрінуться в рамках сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку 25 вересня.

Крім того, у рамках візиту президент України зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів, керівниками єврейських організацій США, а також з представниками американських ділових кіл, повідомляли раніше в Офісі президента.

Володимир Зеленський також виступить із промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

Візит Зеленського до США відбувається на тлі скандалу в США, що виник довкола телефонної розмови українського президента з американським колегою у липні. За даними ЗМІ, під час цієї розмови Трамп тиснув на Зеленського, вимагаючи провести розслідування щодо його можливого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.