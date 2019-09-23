Трамп не виключає публікацію стенограми розмови із Зеленським

Президент США Дональд Трамп не виключає публікацію стенограми розмови із президентом України Володимиром Зеленським.

«Ми приймемо рішення про те, як це оприлюднити, чи робити це, чи передавати те, що ми говорили… Проблема в тому, що в розмові з лідером іноземної держави, варто, щоб лідер не мав відчуття, що він не може вільно говорити», – сказав Трамп.

Колишній віце-президент США Джо Байден, основний кандидат Демократичної партії США на виборах президента 2020 року 21 вересня закликав розслідувати інформацію про те, що в липні президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з українським колегою Володимиром Зеленським тиснув на того, закликаючи почати розслідування проти Байдена та його сина.

Байден також закликав оприлюднити розшифровку вказаної розмови.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 20 вересня заперечив, що президент США Дональд Трамп тиснув на президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови.

За словами Трампа, у 2016 році на той час віцепрезидент США Джо Байден вимагав звільнити генерального прокурора України Віктора Шокіна в обмін на американську фінансову допомогу.

ГПУ в той час мала провадження щодо української приватної газової компанії «Бурісма». Членом ради директорів компанії в той час був син Байдена Гантер.