Трамп: Байден вимагав звільнити прокурора в Україні

Президент США Дональд Трамп твердить, що його потенційний опонент на виборах 2020 року демократ Джо Байден вимагав звільнити в Україні прокурора, який вів розслідування проти сина Байдена.

«Фейкові засоби інформації та їхній партнер, Демократична партія, хочуть триматися якнайдалі від вимоги Джо Байдена, щоб український уряд звільнив прокурора, який вів розслідування проти його сина, або вони не отримають дуже велику кількість грошей від США. Тому вони сфабрикували історію про мене і зовсім прекрасну і рутинну бесіду, яку я провів із новим президентом України. Не було сказано нічого, що було б неправильним, але вимога Байдена, з іншого боку, була повною, тотальною катастрофою. Фейкові ЗМІ знають це, але не хочуть повідомляти!» – заявив президент США у твітері.

Трамп уже називав повідомлення про тиск на президента України Володимира Зеленського «фейковими новинами».

20 вересня один із кандидатів на посаду президента від Демократичної партії, колишній віцепрезидент США Джо Байден закликав президента Дональда Трампа опублікувати розшифровку розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 20 вересня заперечив, що президент США Дональд Трамп тиснув на президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови. Він зазначив, що Зеленський має право, аби зміст його розмови з іншим президентом залишився в таємниці, а американські слідчі мають повне право «діставати» цю інформацію у США. «Я знаю, про що була розмова, і я думаю, що ніякого тиску не було», – сказав Пристайко в інтерв’ю «Громадському».

Законодавці-демократи у Конгресі США нині розслідують припущення, що президент Трамп та його юрист Руді Джуліані намагалися тиснути на владу в Україні, щоб там розслідували колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена та його сина Гантера Байдена, який був членом ради директорів української приватної газової компанії «Бурісма».

19 вересня генерального інспектора розвідки Майкла Аткінсона допитали за зачиненими дверима в Палаті представників США про скаргу співробітника розвідки. Він відмовився обговорювати зміст скарги, посилаючись на відсутність повноважень.

The Washinghton Post нагадало, що за кілька тижнів до скарги президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Демократи в Палаті представників уже почали розслідування, щоб зрозуміти, чи Трамп та його адвокат Руді Джуліані намагаються змусити українську владу почати розслідування проти потенційного опонента Трампа Джо Байдена на виборах президента США у 2020 році.

У липні Трамп і Зеленський провели телефонну розмову. В Офісі президента України розповіли, що сторони домовилися «предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії» під час візиту Зеленського до США.

18 вересня в Білому домі повідомили, що зустріч президентів має відбутися наступного тижня на полях Генеральної асамблеї ООН.