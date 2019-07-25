Зеленський і Трамп домовилися, про що говоритимуть під час візиту президента України в США – ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони домовилися «предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії» під час візиту Зеленського до США, повідомляє Офіс президента.

«Президент США привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів і Володимира Зеленського – з упевненою перемогою партії «Слуга народу». Дональд Трамп висловив переконання, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Українські «ігри» в американській політиці: ризик більший за ставки

Трамп також підтвердив незмінну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України і готовність американської сторони всебічно сприяти реалізації масштабної програми реформ в Україні.

Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за лідерство США у збереженні та посиленні санкційного тиску на Росію, повідомили в Офісі українського президента.

У Білому домі про розмову президентів наразі не інформували.

Точна дата візиту Володимира Зеленського до США наразі невідома.

Раніше тодішній посол України в США Валерій Чалий оприлюднював дві можливі дати для поїздки Зеленського до США: або серпень (коли президент України відвідає тільки Вашингтон), або вересень (коли цей візит буде поєднаний із участю у дебатах на сесії Генеральної асамблеї ООН).

25 червня тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що дата візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів для зустрічі з президентом цієї країни Дональдом Трампом ще не визначена, проте США дуже зацікавлені якнайшвидше визначитись з датою і порядком денним.