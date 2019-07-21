Візит Зеленського до США готують не дипломати з посольства чи МЗС – Чалий

Майбутній візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки нині готують не співробітники українського посольства у Вашингтоні чи Міністерства закордонних справ, а безпосередньо Офіс президента України та Білий дім. Про це повідомив журналістам 21 липня на виборчій дільниці в американській столиці колишній посол України в США Валерій Чалий.



«Тепер це вже їхнє питання. Я зараз не бачу потреби у додаткових порадах, нова влада має свої ідеї, свою динаміку», – сказав Чалий. За його словами, конкретну дату візиту Зеленського зараз прогнозувати складно, оскільки певні шанси вже втрачені.

«Свого часу, одразу після інавгурації президента Зеленського, у нас було вікно можливостей для швидкого візиту. Але, думаю, зараз обрана правильна тактика – не гнатися за датами, а добре підготуватися», – пояснив дипломат.

Чалий ухилився від прямої відповіді на запитання, що саме заважає організувати візит і чому американська сторона досі не погоджує дату приїзду Зеленського, лише натякнувши пресі, що «як комусь може буде дивно, є проблеми, які треба вирішувати вже сьогодні». Дипломат не пояснив, що саме він має на увазі.

Раніше Чалий оприлюднював дві можливі дати для поїздки Зеленського до США: або серпень (коли президент України відвідає тільки Вашингтон), або вересень (коли цей візит буде поєднаний із участю у дебатах на сесії Генеральної асамблеї ООН).

25 червня тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що дата візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів для зустрічі з президентом цієї країни Дональдом Трампом ще не визначена, проте США дуже зацікавлені якнайшвидше визначитись з датою і порядком денним.