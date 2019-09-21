Байден вимагає від Трампа розшифровки розмови із Зеленським

Один із кандидатів на посаду президента від Демократичної партії, колишній віцепрезидент США Джо Байден закликав президента Дональда Трампа опублікувати розшифровку розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

«Якщо повідомлення у ЗМІ правдиві, то справді немає меж у бажанні Трампа зловживати владою та принижувати нашу країну. Така поведінка особливо огидна, оскільки вона використовує зовнішню політику нашої країни і підриває нашу національну безпеку в політичних цілях», – ідеться в заяві, оприлюдненій на сторінці Байдена в твітері ввечері 20 вересня (в Україні це була вже ніч 21 вересня).

Байден вважає, що Трамп використовує вплив та ресурси США для тиску на суверенну державу-партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії. Опонент Трампа вважає, що чинний президент примушує Україну порушувати верховенство права і сподівається отримати з цього політичну вигоду.

«Дональд Трамп щонайменше повинен негайно опублікувати розшифровку згадуваної телефонної розмови, щоб американський народ міг дати свою оцінку, а також уповноважити офіс директора національної розвідки припинити засекречування та оприлюднити повідомлення інформатора Конгресу», – заявив Байден.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 20 вересня заперечив, що президент США Дональд Трамп тиснув на президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови. Він зазначив, що Зеленський має право, аби зміст його розмови з іншим президентом залишився в таємниці, а американські слідчі мають повне право «діставати» цю інформацію у США. «Я знаю, про що була розмова, і я думаю, що ніякого тиску не було», – сказав Пристайко в інтерв’ю «Громадському».

Раніше цього тижня видання The Washington Post та інші американські ЗМІ повідомили, що американський розвідник написав скаргу через телефонну розмову президента США Дональда Трампа з неназваним іноземним лідером.

The Washington Post із посиланням на двох колишніх американських посадовців пише, що слова Трампа викликали занепокоєння настільки, що співробітник розвідки, який працював у Білому домі, звернувся зі скаргою до генерального інспектора розвідки.

The New York Times із посиланням на двох людей, знайомих із ситуацію, пише, що «принаймні частина звинувачень стосуються України». Видання додає, що наразі невідомо, про що саме йде мова.

Виконувач обов’язків директора національної розвідки наразі відмовляється передати до Конгресу деталі скарги, як того вимагає закон.

Сам Трамп назвав «фейковими новинами» інформацію про скаргу на нього.

19 вересня генерального інспектора розвідки Майкла Аткінсона допитали за зачиненими дверима в Палаті представників США про скаргу співробітника розвідки. Він відмовився обговорювати зміст скарги, посилаючись на відсутність повноважень.

The Washinghton Post нагадало, що за кілька тижнів до скарги президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Демократи в Палаті представників уже почали розслідування, щоб зрозуміти, чи Трамп та його адвокат Руді Джуліані намагаються змусити українську владу почати розслідування проти потенційного опонента Трампа Джо Байдена на виборах президента США у 2020 році.

У липні Трамп і Зеленський провели телефонну розмову. В Офісі президента України розповіли, що сторони домовилися «предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії» під час візиту Зеленського до США.

18 вересня в Білому домі повідомили, що зустріч президентів має відбутися наступного тижня на полях Генеральної асамблеї ООН.