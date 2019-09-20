Адвокат Трампа визнав, що просив Україну провести розслідування щодо Байдена. А потім заперечив

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані в ефірі CNN спочатку визнав, а потім заперечив, що просив Україну провести розслідування щодо потенційного кандидата в президенти США Джо Байдена.

У нього запитали, чи просив він Україну розслідувати діяльність Байдена.

«Ні, фактично ні. Я просив Україну розслідувати звинувачення у втручанні у вибори 2016 року з боку українців на користь Гілларі Клінтон», – сказав Джуліані.

Потім у нього запитали, чи говорив він з українською владою про сина Джо Байдена Гантера, який був членом ради директорів енергетичної компанії Burisma Holding. У 2016 році на той час віцепрезидент США Байден пригрозив Києву зупинити довготривалі кредитні гарантії США Україні на суму в один мільярд доларів, якщо не звільнять генерального прокурора України Віктора Шокіна. Очільник ГПУ тоді вів розслідування проти Burisma.

«Єдине, що я запитував про Джо Байдена, як так вийшло, що [Юрій] Луценко, який був призначений генпрокурором, закрив справу», – зазначив адвокат Трампа.

Ведучий уточнив: «Отже, чи просили ви Україну перевірити Джо Байдена?»

«Звичайно, так», – відповів Джуліани.

Після того, як йому вказали на суперечливі відповіді, він сказав, що «не просив» розслідувати конкретно діяльність Байдена, а натомість просив «перевірити пов’язані з моїм клієнтом звинувачення, які дотично залучають Джо Байдена до масової схеми хабарництва».

19 вересня американські ЗМІ повідомили, що розвідник написав скаргу через телефонну розмову президента США Дональда Трампа з неназваним іноземним лідером. The New York Times із посиланням на двох людей, знайомих із ситуацію, пише, що «принаймні частина звинувачень стосуються України». Видання додає, що наразі невідомо, про що саме йде мова.

The Washinghton Post нагадало, що за кілька тижнів до скарги президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Демократи в Палаті представників уже почали розслідування, щоб зрозуміти, чи Трамп та його адвокат Руді Джуліані намагаються змусити українську владу почати розслідування проти потенційного опонента Трампа Джо Байдена на виборах президента США у 2020 році.