Зеленський легко виграв прихильність українських виборців. Із Трампом буде важче

Todd Prince

Вашингтон – Обидва вони – політичні новачки, які зіграли на невдоволеннях громадськості, щоб виграти президентські вибори, здавалось би, всупереч усьому. Обидва вони – телешоумени, які вміло залучають собі виборців через соцмережі і порушення політичних протоколів.

Отож коли Володимир Зеленський уперше зустрінеться з Дональдом Трампом наступними тижнями у Вашингтоні, таке спільне підґрунтя може допомогти новому президентові України нав’язати контакт із американським колегою і зміцнити двосторонні відносини.

Зеленський може приїхати вже з новою підтримкою вдома – після парламентських виборів 21 липня, на яких, як прогнозують опитування, його партія «Слуга народу» – названа за телесеріалом, у якому він грає роль учителя історії, що випадково стає президентом, – перевершить усіх суперників із великим відривом.

41-річний комік легко виграв президентські вибори, набравши понад 70 відсотків голосів у другому колі у квітні і змусивши попередника Петра Порошенка пакувати речі. Такий результат підкреслив незадоволення владою через п’ять років після того, як протестний рух Майдану виштовхав від влади дружнього до Москви голову держави Віктора Януковича і розпалив гнів Росії, яка захопила контроль над Кримським півостровом і підтримала сепаратистів, війна яких проти уряду вбила від квітня 2014 року на сході України близько 13 тисяч людей. (Відповідно до попереднього визначення прокурора Міжнародного кримінального суду, на Донбасі йдеться не лише про «війну проти уряду сепаратистів, яких підтримала Росія», а про «наявність міжнародного збройного конфлікту [між Росією і Україною] … паралельно з неміжнародним збройним конфліктом» – ред.)

Але є ознаки того, що Зеленському може бути важче здобути прихильність Трампа, ніж голоси українців. Хоча Сполучені Штати й пішли на покарання Москви за її втручання в Україні, серед інших її дій, які державний секретар Майк Помпео й інші американські посадовці називали «шкідливою діяльністю», Трамп багато разів висловлював сподівання на кращі відносини з Росією і розвинув свої відносини з президентом Володимиром Путіним – що викликають неприязне ставлення в багатьох в Україні.

Трамп заявляв, що ставиться до Росії «твердіше», ніж інші президенти США – і Вашингтон посилив підтримку Києва, відколи Трамп у січні 2017 року обійняв президентську посаду, зокрема, дозволив надання озброєнь летальної дії, які відмовлявся надавати його попередник Барак Обама. Але аналітики і колишні посадовці, які критично ставляться до Трампа, кажуть, що політика США стосовно України йде всупереч риториці самого президента – даючи зрозуміти, що визначальні члени його адміністрації просували власні позиції.

Дональд Трамп аж надміру ясно давав зрозуміти, що його не цікавить Україна

«Дональд Трамп аж надміру ясно давав зрозуміти, що його не цікавить Україна, що він або глибоко скептично ставиться до неї, або просто взагалі не думає, що це питання має непокоїти Сполучені Штати», – каже Ендрю Вайс, аналітик Фонду міжнародного миру Карнеґі, який раніше працював у Держдепартаменті і в Пентагоні.

«Найбільше, на що ми можемо сподіватися (від зустрічі Трампа з Зеленським), – що Трамп змінить ставлення з інтенсивного скептицизму щодо України на неохочу згоду» продовжити нинішній рівень підтримки Вашингтоном Києва, каже аналітик.

Американські посадовці кажуть, що Україна має вирішально важливе значення, бо вбачають у ній епіцентр протистояння між демократичним Заходом і ревізіоністською авторитарною Росією. Протягом останніх п’яти років Конгрес США схвалив допомогу Україні на суму понад 3 мільярди доларів – це не рахуючи кредитних гарантій на значні суми.

Я не певен, що Трамп усвідомлює, що відбувається в Україні і яку загрозу становить Росія

«Я не певен, що Трамп усвідомлює, що відбувається в Україні і яку загрозу становить Росія» безпеці Європи, каже Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, а нині дослідник Інституту Брукінґза.

Трамп часто критикував країни-члени НАТО, а Зеленський хоче, щоб Україна вступила до цього союзу – проти чого люто виступає Кремль.

Президент США також шукав зустрічей із Путіним і вихваляв його, приділяючи значно менше часу Порошенкові – який, як і Трамп, перед приходом до влади був заможним підприємцем.

Шансам на ближчі відносини між Трампом і Порошенком, можливо, з самого початку зашкодили повідомлення, що українська влада напередодні президентських виборів у США 2016 року допомогла поширити інформацію, яка нашкодила колишньому керівникові виборчої кампанії Трампа Полові Манафорту, що нині сидить у в’язниці. Манафорт тоді подав у відставку після тих повідомлень, які порушили й питання про зв’язки Трампа з Росією – ця тема багато разів викликала спалахи гніву й енергійні заперечення президента США, який відкидав будь-які згадки про це.

Зеленський, який не мав досвіду в політиці й дипломатії до своєї виборчої кампанії, не пов’язаний із цим тягарем. Це дає йому потенційну фору, кажуть аналітики.

Якщо шарм Зеленського при особистій зустрічі справді такий самий, як і в телевізорі, він, можливо, зможе пробитися до цього президента США

«Якщо шарм Зеленського при особистій зустрічі справді такий самий, як і в телевізорі, він, можливо, зможе пробитися до цього президента так, як не зміг його попередник», – каже Андрій Добрянський, представник Українського конгресового комітету Америки.

Іще одна подія, яка може змінити зв’язки США з Україною, – призначення нового посла до Києва після від’їзду у травні Марі Йованович, кар’єрної дипломатки, яка стала об’єктом публічних нападів генерального прокурора України, що їх підхопили консервативні американські засоби інформації.

Але потенційною перешкодою для тісної співпраці між Зеленським і Білим домом можуть стати намагання підірвати позиції Джо Байдена, який є нині провідним претендентом на висування від Демократичної партії, щоб стати суперником Трампа на виборах 2020 року, і син якого Гантер Байден був членом керівництва суперечливої української газової компанії. Джо Байден був головним «зв’язковим» у справах України, коли в часи Обами був віце-президентом США.

«Команда Зеленського опиниться в дуже незручному становищі, намагаючись викрутитися з цього питання – і під час візиту до Вашингтону, і взагалі постійно», – вважає Вайс, який додає, що адміністрація Трампа «шукає в Україні голоси, які мають підтвердити чи підсилити думку, що відбулися погані речі» (пов’язані з Байденом).

Зброя, війна і мир

Дата візиту Зеленського ще не названа, хоча, схоже, він може відбутися до кінця літа.

І коли Трамп і Зеленський зустрінуться, вони, як очікують, обговорять збільшення військової допомоги США Києву – таке, як можливе постачання катерів для спеціальних сил на Азовське море, що лежить між Україною і Росією і недалеко від якого Росія захопила 24 українських моряків і їхні кораблі в листопаді минулого року, – а також перспективи завершення війни на сході України.

Зеленський, як і Порошенко перед ним, може спробувати зіграти на бажанні Трампа оголосити про черговий продаж американських товарів чи послуг за кордон, кажуть колишні посадовці й аналітики.

Невдовзі після того, як Порошенко відвідав нового тоді президента США в Білому домі в червні 2017 року, Україна оголосила, що вперше купуватиме вугілля з Пенсильванії, штату, в якому Трамп переміг 2016 року і який може бути вирішальним для його спроби переобрання 2020 року.

Раніше в липні посольство США в Києві оголосило, що Україна вперше попросила про купівлю американського військового обладнання. Обсяг угоди не оголошували, і колишній посол США в Києві Джон Гербст заявив, що цю домовленість розглядають уже якийсь час і що вона не пов’язана з зустріччю Зеленського з Трампом.

Активізація відносин

Тим часом посадовці в обох країнах кажуть, що інтереси національної безпеки України також збігаються з прагненнями Трампа укласти угоди в енергетичній сфері. Київ намагається зменшити свою енергозалежність від Росії, яка в минулому вже принаймні тричі зупиняла постачання газу Україні взимку посеред суперечок навколо цін, – а Трамп буде радий постачати більше американської нафти і зрідженого природного газу до Європи.

Україна в липні вперше імпортувала американську нафту, але зрідженого газу зі США ще не закуповувала.

Наголошуючи на важливості енергетики для двосторонніх відносин, Трамп у травні послав до Києва міністра енергетики Ріка Перрі – саме він очолив делегацію США на інавгурації Зеленського.

«Найбільше, чого може вдатися досягти на зустрічі Трампа з Зеленським, – це початку якихсь переговорів про інвестиції в енергетику», – каже Добрянський.

Виступ у Конгресі?

Хоча настрої, які виникнуть під час зустрічі сам-на-сам у Білому домі, важко передбачити, Зеленського майже напевно тепло приймуть у Конгресі, який відіграв вирішальну роль у постійному тискові на Росію навіть всупереч опорові, до якого час від часу вдавався Трамп.

Запрошення президента Зеленського на спільне засідання палат Конгресу стане потужним символічним сигналом Кремлеві

«Український кокус» у Конгресі, група законодавців, які підтримують Україну, просив Ненсі Пелосі, демократку і критика Трампа і водночас спікера Палати представників, дозволити Трампові виступити перед Палатою представників і Сенатом у перебігу його візиту до Вашингтону. Це потенційно може відсунути його візит, який очікується на початку серпня, на вересень, коли закінчуються конгресові літні канікули.

«Запрошення президента Зеленського на спільне засідання палат Конгресу стане потужним символічним сигналом Кремлеві: американський народ стоїть пліч-о-пліч із українським народом у цей критичний час», – мовиться в листі співголів кокусу до Пелосі.

Двоє прозахідних попередників Зеленського, Віктор Ющенко, а потім Порошенко, виступали в Конгресі невдовзі після їхніх інавгурацій 2005 і 2014 року, і їх приймали з оплесками стоячи у сподіванні на зміни.

Але, кажуть критики, обидва лідери не змогли виконати обіцянок реформувати економіку, загнуздати впливових олігархів і вкоротити корупцію – невідступну проблему, яка, на думку деяких спостерігачів, становить для України не меншу загрозу, ніж російська агресія.

У лавах і республіканців, і демократів усе ще є доволі глибокий запас співчуття і підтримки України

І на тлі такої передісторії Зеленський під час візиту до Вашингтону має ще розвіяти постійні спекуляції, що він пов’язаний із Ігорем Коломойським, одним із найбагатших людей в Україні.

Але тим часом комікові, здається, сумніви йдуть на користь. Сенатор Роб Портман, республіканець зі штату Огайо, заявив на слуханні в Сенаті минулого місяця, що він вірить, що Зеленський відданий боротьбі з корупцією.

«У лавах і республіканців, і демократів усе ще є доволі глибокий запас співчуття і підтримки України», – каже Пайфер.