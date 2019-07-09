Посол розповів про підготовку зустрічі Зеленського й Трампа

Перший візит президента України Володимира Зеленського до США має бути «повністю підготовлений» у «серпні-вересні», заявив посол України в США Валерій Чалий в інтерв’ю українській службі «Голосу Америки».

«Думаю, серпень-вересень. Я думаю, у цей час візит має бути повністю підготовлений», – сказав Чалий.

Він зазначив, що «ні президенту Зеленському, ні Україні, ні Сполученим Штатам не потрібна картинка, просто картинка між двома президентами».

«Вони між собою знайдуть «хімію». Вони в телефонних розмовах між собою знайшли цю «хімію» стосунків. Інша справа – який зміст буде. Ця зустріч закладає подальші кроки принаймні нашої роботи як посольства на рік вперед. Ми працюємо над цим. І не тільки ми. Цього тижня приїдуть представники президента Зеленського і ми спільно будемо тут працювати для того, щоб зробити і дату візиту, і його зміст. Я думаю, це питання наступних місяців», – заявив Чалий.

25 червня тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що дата візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів для зустрічі з президентом цієї країни Дональдом Трампом ще не визначена, проте США дуже зацікавлені якнайшвидше визначитись з датою і порядком денним.