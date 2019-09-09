Чверть мільярда доларів для України: чому Трамп «заморозив» військову допомогу і чи є шанс її відновити

Президент США Дональд Трамп своїм рішенням припинив військову допомогу Україні. Ту саму, завдяки якій Київ отримав у тому числі і «джавеліни». Цього року мова йде про чверть мільярда доларів із американського бюджету. Чи є шанси відновити програму? Чи встигла Україна отримати хоч щось до її припинення? І які причини раптового «заморожування» військової допомоги? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Вже не перший рік у навчальному центрі в Яворові Львівської області українські бійці навчаються під наглядом американських інструкторів. Зараз підготовку проходить 10-а гірсько-піхотна бригада.

«Багато чого нового вони нам показують. Як правильно застосовувати те чи інше озброєння в тому чи іншому випадку, як правильно розставляти свої вогневі засоби для штурму населених пунктів, для зачистки тих же приміщень, як людей розставити», – розповідає боєць 10-ї гірсько-піхотної бригади ЗСУ Андрій.

Андрій воює з 2014 року. Пройшов Дебальцеве. Маючи значний бойовий досвід, впевнений: такі тримісячні курси для вояків не зайві.

«Потрібні, ці навчання постійно потрібні. Я сподіваюся, що бригада буде кожен рік їх проходити. Тому що люди постійно нові приходять. І їх потрібно навчати», – каже Андрій.

«В армії США ми відпрацьовуємо такі колективні завдання кожні пів року чи рік. Ці навички зникають і необхідно зосереджуватися на них під час тренувань», – наголошує військовослужбовець 101-ї повітряно-десантної дивізії США Метью Чепмен.

Тренування – лише частина допомоги США Україні. Американські підрозділи залишатимуться у навчальному центрі щонайменше до 2020 року, а от підтримка у вигляді обладнання і техніки – під загрозою. Щонайменше цього року. Президент США Дональд Трамп своїм рішенням «заморозив» надання чверті мільярда доларів безповоротної допомоги Україні. Захотів перевірити, як її витрачали до цього.

Виникають певні запитання з юридичної точки зору: а чи не порушує Адміністрація волю Конгресу?

«Це гроші, які Конгрес вже розподілив. І тому якщо виконавча влада, по суті, вилучає це обладнання або відмовляється його постачати, виникають певні запитання з юридичної точки зору: а чи не порушує Адміністрація волю Конгресу?», – зауважує ексзаступник міністра оборони США з питань України та Росії Майкл Карпентер.

Йдеться про Ініціативу сприяння безпеці України. В її рамках, до прикладу, українські військові отримали «джавеліни», але більшість обладнання нелетальне – це безпілотники, прилади нічного бачення, зв’язок, різноманітні автівки, контрбатарейні радари і багато іншого.

Дуже часто передавалося те, що було, але не те, що справді було потрібно Україні

«Так, справді, воно мало ефект, але дуже часто передавалося те, що було, але не те, що справді було потрібно Україні. Основний ефект був такий, що надається допомога, що Україну не кинули, фактично. Не можна сказати, що ті об’єми допомоги матеріально-технічної, які були надані, радикально посилили обороноздатність або їхня відсутність не дасть можливості Україні чинити системний опір», – зазначив заступник директора «Інституту світової політики» Микола Бєлєсков.

На запит Радіо Свобода щодо отриманої від США у цьому році допомоги в Міноборони України і Генштабі не відповіли. Раніше ж заявляли про передачу 30 «Гамві», двох контрбатарейних радарів і різноманітного медичного майна. Окрім того, раніше експерти припускали: ЗСУ можуть отримати і більш цінне обладнання, в тому числі летальне.

«Максимум, що це було б, – це справді системи зв’язку додаткові, тому що нам ще пару бригадних комплектів не завадили б абсолютно. Це можливість ПТРК і, звичайно, було б гарно отримати ПЗРК – хоча б 100–150 пускових установок і декілька сотень ракет до них», – каже Микола Бєлєсков.

Втім, є нюанс – Україна може цієї допомоги не дочекатися. Хоча Пентагон виступає за продовження підтримки Києва, допомогу не розморожують. Фінансовий рік у США закінчується вже 30 вересня. В Америці «перегляд» в кінці року називають нестандартною ситуацією.

Те, що «перегляд» відбувається саме зараз, на практиці означатиме, що значна частина обладнання в Україну так і не потрапить

«Будь-хто, хто пов’язаний із програмами військової допомоги, знає, що більшість витрат і постачання комплектуючих і обладнання припадає саме на цей період. І те, що «перегляд» відбувається саме зараз, на практиці означатиме, що значна частина обладнання в Україну так і не потрапить. А далі – фінансовий рік закінчиться і ці кошти будуть недоступні. Немає жодних пояснень, для Пентагону у цьому очевидно немає жодної необхідності. Тому потрібно поставити запитання – можливо, це все робиться з політичними цілями? І усі, з ким я розмовляв, припускають, що саме так це і відбувається», – каже Майкл Карпентер.

У дні, коли з’явилася інформація про припинення допомоги Україні, Київ відвідав радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон. Одне із обговорюваних питань – підприємство «Мотор Січ», яке виробляє авіаційні двигуни і газотурбінні установки. У його придбанні зацікавлений Китай. Як стверджували у виданні The Wall Street Journal, США – проти.

«Уряд, який діє у власній суверенній сфері, має право захищати свою оборонну галузь та прагнути добробуту для українського народу. Тож я думаю, що нова українська влада президента Зеленського очевидно зараз має це за свій найвищий пріоритет, і він мав би переконатися, перш ніж операцію такого роду дозволять здійснити, що від цього справді виграє український народ», – зазначив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

Президент України Володимир Зеленським повинен був зустрітися із Дональдом Трампом у Варшаві, але той не приїхав. Віцепрезидент США Майк Пенс задекларував підтримку. Але програма досі «заморожена».

«Виникає запитання – чи буде усе це використано як важіль тиску на тепер уже вашингтонській зустрічі Трампа і Зеленського? Але ж навіть незрозуміло, коли вона може відбутися. Тому багато незрозумілого – що відбуватиметься з цією військовою допомогою, що буде відбуватися із цим так званим «переглядом» програми», – додав Майкл Карпентер.

Як стверджують у Washington Post, чинний президент США Дональд Трамп націлений залишитися на другий термін і хоче, аби під час передвиборчої кампанії Україна поновила розслідування справи його головного конкурента – Джо Байдена.

«Особистий адвокат пана Трампа Рудольф Джуліані заявляв, що зустрічався у Мадриді з близьким партнером українського лідера і наполягав, аби нова влада перезапустила розслідування, що стосується пана Байдена і його сина. Гантер Байден був у раді директорів української газової компанії, поки Джо Байден був віцепрезидентом і вимагав відсторонення українського генпрокурора, який розслідував діяльність компанії», – пише видання.

Наступного року допомогу Україні запропонували збільшити до трьохсот мільйонів. Група сенаторів пропонує додати до цієї суми те, що не буде витрачено у 2019-му. Та чи отримає Україна допомогу в цьому або наступному році, наразі не зрозуміло.

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