Так званий «перегляд» програми американської військової допомоги Україні, ініційований чинною адміністрацією США (а він триває і досі), викликав і обурення конгресменів, і здивовані запитання експертів. Кореспондент Української служби Радіо Свобода з’ясував думку людини, яка точно знає, як саме відбувається виділення військової допомоги Києву. Майкл Карпентер за часів президента Барака Обами працював заступником міністра оборони Сполучених Штатів з питань України та Росії – тобто особисто був серед тих, кого в Америці називають «decision maker» – чиновником, що безпосередньо ухвалював ключові рішення; а тому він знає, як працює державний механізм у США і чому виникло «українське питання».