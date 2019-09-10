«Перегляд» американської військової допомоги Україні – політична гра – Майкл Карпентер

Так званий «перегляд» програми американської військової допомоги Україні, ініційований чинною адміністрацією США (а він триває і досі), викликав і обурення конгресменів, і здивовані запитання експертів. Чому саме зараз – наприкінці бюджетного року? Хто саме і з яких причин ухвалив таке рішення? І головне – коли виділення коштів і надання військового обладнання відновлять? І чи встигнуть, адже останній термін уже близько, 30 вересня? Кореспондент Української служби Радіо Свобода з’ясував думку людини, яка точно знає, як саме відбувається виділення військової допомоги Києву. Майкл Карпентер за часів президента Барака Обами працював заступником міністра оборони Сполучених Штатів з питань України та Росії – тобто особисто був серед тих, кого в Америці називають «decision maker» – чиновником, що безпосередньо ухвалював ключові рішення; а тому він знає, як працює державний механізм у США і чому виникло «українське питання».

– У вас величезний досвід роботи й у Пентагоні, й у Білому домі – тобто з вашою участю багато рішень ухвалювали. Наскільки нестандартним є нинішній так званий «перегляд» програми військової допомоги Україні?

Те, що цей «перегляд» проводять саме зараз, на практиці означатиме, що велика частина обладнання в Україну так і не надійде

– Думаю, це доволі нестандартна ситуація, коли запит на так званий «перегляд» з’являється на самому закінченні фінансового року (у США він починається 1 жовтня і закінчується 30 вересня – ред.) Будь-яка людина, яка пов’язана із програмами військової допомоги, знає: величезна частина витрат і велика кількість компонентів і обладнання надаються якраз у цей період. І те, що цей «перегляд» проводять саме зараз, на практиці означатиме, що велика частина обладнання в Україну так і не надійде. А далі – фінансовий рік закінчиться і ці кошти взагалі будуть недоступні.

Вельми цікаво, що це відбувалося якраз напередодні запланованої зустрічі президента Зеленського із президентом Трампом. Може, це спосіб «смикати за ниточки», щоб впливати на українську владу?

І питання: навіщо взагалі організували цей «перегляд»? Немає жодних пояснень, для Пентагону в цьому очевидно немає ніякої необхідності… Тому варто замислитися над питанням: може, це робиться з політичними цілями? І всі, з ким я розмовляв, припускають, що саме так зараз і відбувається. Не існує іншого можливого пояснення, чому військову допомогу потрібно переглядати саме зараз. Вельми цікаво, що це відбувалося якраз напередодні запланованої зустрічі президента Зеленського із президентом Трампом. Тому поставте собі запитання: може, це спосіб «смикати за ниточки», щоб впливати на українську владу? Сигнал про те, що чиниться певний тиск або що є якісь очікування, що їм (владній команді у Києві – ред.) треба щось зробити, щоб отримати цю допомогу?

– Ви повністю виключаєте, що якесь зловживання американською військовою допомогою могло бути такою причиною? Вам відомо хоч про один такий факт?

Я жодного разу не чув навіть припущень, що американська військова допомога використовується в Україні неналежним чином

– Ми придивляємося до всіх наших партнерів, якщо виникають будь-які сумніви з приводу корумпованості або щодо того, як кінцевий користувач використовує військову техніку, наприклад, ті ж прилади нічного бачення… Тож існують процедури, щоб уникнути обох цих проблем. Це – аудит, який проводиться, щоб переконатися, що гроші не витрачені з корупційною метою. А ще діє постійна програма, в рамках якої здійснюється контроль за особливо важливим військовим майном і тими підрозділами, яким його передали. Щоб воно не потрапило в руки ворогів, щоб його не продали на чорному ринку… Всі ці механізми діють! І я жодного разу не чув навіть припущень, що американська військова допомога використовується в Україні неналежним чином.

– Тоді інша версія, яку озвучували в українській пресі. Цей «перегляд» може бути певним натяком Києву про недоцільність співпраці із Китаєм щодо «Мотор Січі»?

– Як на мене, такі припущення – повна нісенітниця. Ну ось дивіться: радник з національної безпеки Болтон тільки недавно їздив до Києва. Він передав меседж про можливі негативні наслідки продажу «Мотор Січі» китайським інвесторам. Я не бачу причин, через які адміністрації потрібно було б затримувати військову допомогу, щоб якось впливати на цей процес. Що я маю на увазі: Болтон був там, особисто висловив свою точку зору. Високопосадовець чинної адміністрації! І це було б дуже дивно – якщо не сказати «взагалі недоречно», – якби адміністрація затримувала військову допомогу, аби додатково продемонструвати свою точку зору з цього питання. Так що все це відверто схоже на політичні ігри.

– Давайте уточнимо: мова про фінансову допомогу на цей рік чи новий бюджет також під загрозою?

– Ні, поки що мова тільки про бюджетні асигнування цього року. Але, знову ж таки, це гроші, які Конгрес уже розподілив. І якщо виконавча влада, по суті, вилучає це обладнання або відмовляється його постачати – виникають певні питання з юридичної точки зору: а чи не порушує адміністрація волю Конгресу?

– Тільки от питання: а це точно ініціатива чинної адміністрації? Наприклад, у військовому відомстві не могли це ініціювати?

Зрозуміло, що за цим стоять політики і політична мотивація

– Ні. Абсолютно ясно, що це було ініційовано Білим домом, чинною адміністрацією; ймовірно, кимось у Раді національної безпеки. Ми не знаємо деталей того, як саме це сталося (або, принаймні, я цього не знаю), але зрозуміло, що за цим стоять політики і політична мотивація.

– Але ж політики є і у Конгресі. Вони здатні стримати всі ці плани Білого дому? Змусити від них відмовитися?

Конгрес приділить багато уваги цьому «переглядові». Але незрозуміло, що буде далі

– Сенатор Менендес – голова комітету з міжнародних відносин – уже виступив із заявою. І маю зазначити, сенатський комітет заявляє, що це рішення потрібно переглянути. Конгресмени хочуть пояснень, чому це відбувається. Тому, думаю, Конгрес приділить багато уваги цьому так званому «переглядові». Але при цьому незрозуміло, що буде далі. Багато хто передбачав, що це, мовляв, певна форма впливу на президента Зеленського перед його зустріччю з Трампом у Варшаві. Але згодом Трамп свій візит у Польщу скасував. І виникає питання: так що, це все буде використано як важіль тиску тепер уже під час вашингтонської зустрічі Трампа і Зеленського? Але ж навіть не визначено, коли вона може відбутися… Тому дуже багато що незрозуміло: що далі відбуватиметься із цієї військовою допомогою, і навіть що, власне, відбувається зараз із цим так званим «переглядом» програми…