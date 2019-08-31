Марсі Каптур: допомога США Україні життєво важлива для демократії в Східній Європі

Представники групи підтримки України в Конгресі США – конгресменка від Демократичної партії Марсі Каптур і конгресмен-демократ Майк Квіґлі – видали спільну заяву, реагуючи на повідомлення, буцімто адміністрація президента США Дональда Трампа зволікає з наданням оборонної допомоги Україні обсягом 250 мільйонів доларів США, виділення якої передбачено Конгресом.

«Рішення президента Трампа не поспішати з виділенням для України оборонних коштів, передбачених Конгресом, викликає занепокоєння і ще раз демонструє його прихильність до Росії та російського президента Володимира Путіна, – мовиться в заяві. – Це фінансування є життєво важливим для збереження демократії в Україні й у Східній Європі, і з ним не можна зволікати або перешкоджати йому».

Американський президент має просувати свободу, наголосили конгресмени.

«Після неспровокованого, необґрунтованого і вбивчого вторгнення Росії до України, що призвело до загибелі більш ніж 10 тисяч невинних українців, президент Сполучених Штатів не повинен захищати інтереси Росії. Президент Трамп неодноразово негативно відгукувався про наших найближчих союзників у Північноатлантичному союзі, знімав санкції з російських олігархів і виступав за те, щоб дозволити Росії повернутись до «Групи семи», – мовиться в заяві.

«Президент Сполучених Штатів має просувати свободу, а не бути пішаком у диктаторів. Це фінансування не можна відкладати», – додали конгресмени.

Раніше видання Politico, посилаючись на джерело в адміністрації США, повідомило, що адміністрація Трампа переглядає програму військової допомоги Україні. Перегляд буцімто має на меті пересвідчитись, що надані Сполученими Штатами кошти використовуються в інтересах США.

Того ж дня у Пентагоні повідомили, що аудит військової допомоги Україні, який запросив Білий дім, вже завершено. Пентагон дійшов висновку, що програма допомоги має продовжуватись, пише Politico.

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