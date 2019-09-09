Адвокат Трампа підштовхує Україну до розслідувань, які зашкодять Байдену? Демократи у Конгресі будуть розбиратись

Американські ЗМІ повідомляють, що законодавці-демократи у Палаті представників Конгресу США ініціюють широке розслідування, щоб з’ясувати, чи намагався адвокат президента США Руді Джуліані та інші особи тиснути на Україну з метою ініціювати там розслідування, які можуть вплинути на можливого конкурента Дональда Трампа на виборах президента США 2020 року Джо Байдена.

Інша справа націлена на сина ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена, який є конкурентом Трампа на виборах президента США 2020 року

Як повідомляє видання The Hill, одразу три конгресові комітети – з питань розвідки, з нагляду та урядової реформи і з закордонних справ – відправили спільні листи до Білого дому і Державного департаменту США, вимагаючи надати документи, які мають прояснити, чи Трамп і його адвокат намагались підштовхнути Україну до розслідувань, які б зашкодили Джо Байденові.

Раніше генеральний прокурор України (на той час) Юрій Луценко робив суперечливі заяви про розслідування в Україні, пов’язані із діяльністю компанії Burisma, у якій працює син Джо Байдена Гантер Байден. Він також заявляв про тиск на нього з боку колишнього посла США в Україні Марі Йованович та інших.

«Із наближенням виборів 2020 року складається враження, що президент Трамп і його персональний адвокат збільшили тиск на владу України й її систему правосуддя з тим, щоб сприяти кампанії переобрання Трампа, а Білий дім і Державний департамент можуть сприяти цій схемі», – цитує заяву американських законодавців видання The Hill.

«Відкрита інформація вказує, що протягом майже двох років президент і його персональний адвокат Руді Джуліані, як випадає, вдаються до дій за межами легітимних правоохоронних та дипломатичних каналів, щоб примусити владу України вести два політично мотивовані розслідування, прикриваючись антикорупційною діяльністю», – наводить частину звернення до Білого дому журналіст видання Courthouse News Адам Класфельд.

«Перше – це розслідування щодо українців, які надали ключові докази щодо засудженого менеджера виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта. Це розслідування покликане підірвати зібрані слідством Роберта Мюллера численні докази того, що Росія втручалась у вибори 2016 року з метою підтримати кампанію Дональда Трампа. Інша справа націлена на сина ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена, який є конкурентом Трампа на виборах президента США 2020 року», – наводить частину звернення Класфельд.

Прихильники президента США неодноразово висловлювали думку, що оприлюднення в Україні у 2016 році інформації про платежі Полові Манафорту від Партії регіонів було організовано з метою вплинути на вибори у США і завадити обранню Дональда Трампа президентом США. Про буцімто координацію оприлюднення інформації щодо Манафорта між суб’єктами в Україні і США у 2016 році також писали американські журналісти-розслідувачі. Заяви ексгенпрокурора України Юрія Луценка у 2019 році привернули увагу до цих розслідувань.

Деякі оглядачі вбачали у заявах Луценка елемент американської кампанії, націленої на дискредитацію розслідування спецпрокурора Мюллера щодо російського втручання і дискредитацію конкурентів президента США.