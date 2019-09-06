Світова преса: Трамп тисне на Зеленського заради політичної користі?

У редакторській статті американського видання The Washington Post допускають, що президент США може тиснути на президента України заради політичної вигоди. У статті видання Foreign Affairs розповідають про те, як папа Римський дотримується нейтральної позиції у протистоянні Заходу та Сходу, і веде в Україні «священну дипломатію». А BBC публікує статтю про українську футбольну команду «Шахтар», яка була змушена покинути своє рідне місто через війну на Донбасі.

В американському виданні The Washington Post переконані: президент США Дональд Трамп має плани на президента України Володимира Зеленського.

Зеленський доводить, що стане найбільш реформаторським президентом в історії України, і Вашингтон, здавалося б, мав би вітати його перші кроки. Але заручитися підтримкою Трампа Зеленському так і не вдалося, переконані автори.

Американський лідер наразі не зустрівся з українським президентом у Білому домі, і відклав допомогу Україні розміром у 250 мільйонів доларів США на боротьбу із російською агресією, мовиться у статті.

«Надійні джерела повідомили нам, що президент має другий, більш підступний намір: він намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори США 2020 року, розпочавши розслідування щодо провідного кандидата від демократів Джо Байдена. Трамп не просто домагається допомоги України в його президентській кампанії, він використовує американську військову допомогу, якої Україна відчайдушно потребує, намагаючись заручитися підтримкою», – йдеться у статті.

Особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані заявляв, що зустрічався у Мадриді з наближеною до Зеленського людиною, і казав, щоб новий уряд відновив розслідування щодо Байдена і його сина Гантера, який був у складі ради директорів української газової компанії у той час, як його батько, тоді ще віцепрезидент США, вимагав відставки генпрокурора України, який розслідував справи цієї компанії, йдеться у статті.

Джуліані також хоче розслідувати твердження, що викриття виплат українською політичною партією голові виборчої кампанії Трампа в 2016 році Полу Манафорту були частиною змови, щоб зруйнувати репутацію Трампа. «Іншими словами, союзники Трампа хочуть, щоб український уряд довів, що Україна неналежно діяла проти Трампа на виборах 2016 року, але вони також при цьому хочуть, щоб український уряд втрутився, підсобив йому [на виборах] 2020 року», – пише видання.

Автори зауважують, що Джо Байден був одним із багатьох західних високопосадовців, які вимагали звільнення генпрокурора, якого звинувачували у блокуванні антикорупційних заходів.

Видання CNN повідомляло, що Пентагон порекомендував скасувати призупинення військової допомоги Україні, та Трамп поки так і не почав діяти. «Якщо його упертість має обґрунтування, окрім того, як прагнути змусити іноземний уряд сприяти його переобранню, президент має це ще довести», – підсумовують автори.

У статті американського видання Foreign Affairs розповідають про те, як папа Римський дотримується нейтральної позиції у протистоянні Заходу та Сходу, і веде в Україні «священну дипломатію».

Колись Святий Престол і США тісно співпрацювали, але ті дні залишилися позаду. На думку автора, ніщо так не демонструє занепад цих, колись досить особливих відносин, як дипломатія Франциска в Україні, яка відображає його прагнення залишатися нейтральним.

«Цей нейтралітет, у свою чергу, допомагає відновити статус Святого Престола в ролі великого дипломатичного гравця», – вважає автор.

Франциск не бажає ставати на чийсь бік в українському релігійному конфлікті. З його позицій зрозуміло, що будь-який конфлікт можна звести до інтересів, чи то військових, економічних, чи пов’язаних із національною гордістю. І Москва, і Вашингтон, на його думку, однаково мають свої інтереси і є деструктивними. «Тому він відмовляється віддати перевагу одній групі християн над іншою», – йдеться у статті.

Папа Римський хоче зберегти єдність не лише серед католиків, але й також між католиками та їхніми православними братами.

Він також вважає, що реалії важливіші за ідеї. У ставленні до України, Франциск надає перевагу вирішенню реалій бідності та наслідків війни, пише автор. У період із 2016 по 2018 рік він зібрав 18 мільйонів доларів для близько 900 тисяч українців, більшість з яких православні, які або проживали в зоні конфлікту, або стали переселенцями.

Також, на думку папи Римського, політика зазвичай зводиться до того, щоб стати на чийсь бік, та він вважає за краще «просуватися повільно, шляхом особистих зустрічей, які поступово вибудовують любов і взаємоповагу».

Британське агентство BBC публікує статтю про українську футбольну команду «Шахтар», яка була змушена покинути своє рідне місто через війну на Донбасі.

Одні з найкращих європейських команд і чемпіони України колись грали на «Донбас-Арені», де проводили півфінал «Євро-2012». Тепер там більше у футбол не грають. Єдиною ознакою колишнього життя тут є знак, який забороняє ходити по траві, йдеться у статті.

Під час війни стадіон двічі зазнав пошкоджень, і попри елементарні ремонтні роботи, він все ще потребує багато зусиль і грошей, перш ніж стати безпечним для використання. Але таких грошей там немає, мовиться в матеріалі.

Тепер «Шахтар», в який Ренат Ахметов вклав чимало грошей, не може повернутися назад до рідного міста, адже це означало б визнання бойовиків. Ба більше, гостьові команди навряд чи змогли б так просто діставатися в Донецьк на матчі.

Тамтешній «міністр спорту»​ Микола Тарапат (йдеться про так званого міністра угруповання «ДНР» – ред.) сказав, що все залежить від Ахметова. «Ми не можемо коментувати його рішення. Через які бізнесові рішення він обрав пожертвувати Донецьком та забрати клуб. Хто знає. Можливо, у майбутньому «Шахтар» міг би стати ключем до миру», – цитує його видання.

Але хоча й «Шахтар» покинув Донецьк, повністю уникнути конфлікту команді не вдалося. Наприклад, Ярослав Ракіцький, уродженець Донбасу, не співав гімн України, через що стикнувся з великою кількістю запитань. Зрештою, він покинув клуб на користь російського «Зеніту», спонсором якого є російський «Газпром», який раніше кілька разів перекривав Україні газ.

Тепер в Донецьку немає професійних футболістів, але аматори все ще грають. Сам «Шахтар» переїхав до Харкова. Директор «Металісту», на стадіон якого переїхала команда, Антон Іванов сказав, що їхня мета тепер допомогти «Шахтарю» відчувати себе як вдома, при цьому не забуваючи, що вони гості».