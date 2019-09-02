Потрібно вибудувати потужний блок проти агресії Росії – світова преса

Іспанське видання регіону Каталонія La Vanguardia пише про першу сесію Верховної Ради України нового скликання. Британський часопис The Times зачіпає питання невідповідності заяв української компанії «Феррекспо» і висновків аудиторської фірми Deloitte щодо можливого зловживання фондами компанії. Американський впливовий часопис The Washington Post повідомляє про спільну позицію України та Польщі у напрямку посилення санкцій проти Росії.

Іспанський часопис регіону Каталонія La Vanguardia публікує статтю «Новий український парламент складає присягу». Барселонське видання пише, що нові депутати Верховної Ради склали присягу на інавгураційній сесії української законодавчої асамблеї нового скликання, яку було заповнено новими депутатами внаслідок дочасних виборів 21 липня.

Каталонський часопис нагадує своїм читачам, що партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» вперше в історії незалежної України здобула цілковиту більшість парламентських місць. Газета наголошує, що «Слуга народу» має в українському парламенті 254 депутати від загальної кількості у 450. Хоча при цьому барселонська газета зазначає, що насправді у залі засідань Верховної Ради присутні 424 парламентарі з причини неможливості обрання депутатів від Криму і окупованих теренів Донбасу.

Іспанське видання також нагадує. що президент Зеленський здобув перемогу у двох турах президентських виборів в Україні, перемігши свого попередника Петра Порошенка. І саме, як наголошує барселонська газета, одним з найперших кроків Зеленського на посаді президента України був розпуск парламенту і проведення позачергових парламентських виборів з метою оновити склад Верховної Ради.

«Новий український парламент складає присягу»:

Британський часопис The Times друкує матеріал «Коштовний рахунок оздоровлення компанії «Феррекспо».

Автор статті Алістер Осборн пише, що ціна «відмивання» репутації української гірничої компанії «Феррекспо» склала 6,4 мільйони доларів. Чи, власне, як зазначає Осборн, стільки коштував цій компанії висновок, що директори, менеджери чи ж співробітники компанії не мали жодного стосунку до зловживання фондами компанії.

Все це стало наслідком роботи незалежної комісії, яку заснував голова компанії Стів Лукас. Надто, як пише лондонське видання, вражає те, що цілком «чистим» з води вийшов виконавчий директор «Феррекспо» Костянтин Жеваго, власник 50,3% акцій компанії. При цьому британська газета запитує: що ж саме сталося з тими 110 мільйонами доларів, які компанія «Феррекспо» спрямувала до благочинного фонду «Квітучий Край»?

The Times вказує, що все це аж ніяк не задовольняє. При цьому часопис припускає, що компанія «Феррекспо», можливо, справді спрямувала всі ці кошти на благочинні проекти «Квітучого Краю», які стосувалися запобігання захворюванням на діабет та догляду за поліпшенням зору людей.

Проте компанія, яка здійснювала аудит «Феррекспо», а саме Deloitte, раптом припинила свою аудиторську перевірку у квітні, склавши з себе аудиторські повноваження, і використавши висновки свого аудиту з тим, аби привернути увагу до того, що було визначено як «певні правові процедури злочинного характеру».

Ба більше, як пише автор матеріалу, аудиторська фірма Deloitte не сприйняла серйозно заяву «Феррекспо» про відсутність безпосередніх зв’язків між благочинним фондом і Жеваго, особою, яку лондонський часопис визначає як «людину, яка веде подвійну гру у туманному світі українського бізнесу і політики».

«Коштовний рахунок оздоровлення компанії «Феррекспо»:

Американський щоденник The Washington Post містить статтю «Україна і Польща бажають подальших санкцій щодо Росії».

Вашингтонське видання зазначає, що президент Зеленський заявив, що він і президент Польщі Анджей Дуда погодились з питання подальшого збереження санкцій щодо Росії доки Україна знов не здобуде назад свою територію, яку було втрачено внаслідок анексії Москвою українського Кримського півострова.

Американська газета повідомляє, що Зеленський у супроводі деяких членів його уряду здійснив перший візит до Польщі з метою провести політичні переговори і відвідати вшанування 80-ї річниці від початку Другої світової війни. Український керівник повідомив, що він та Дуда обговорили низку можливих наступних кроків з метою покладення краю війні на сході України, а також повернення Криму Україні.

The Washington Post пише, що була спільна позиція щодо потреби поселення санкцій ЄС і у жодному разі не послаблення у разі, якщо Москвою не буде повністю запроваджено у життя нинішні мирні угоди і не буде відновлено територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

Вашингтонський щоденник додає, що президент Польщі заявив, що у контексті річниці початку Другої світової війни надзвичайно важливо, аби нікому у Європі чи у світі не було дозволено змінювати державні кордони силою.

Насамкінець видання повідомляє, що віцепрезидент США Майк Пенс, канцлер Німеччини Анґела Меркель та десятки керівників країн світу брали участь у церемонії вшанування річниці початку Другої світової війни.

«Колишні захоплені країни мусять вибудувати потужний блок проти російської агресії»: