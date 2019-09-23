У США голова комітету з розвідки допускає імпічмент Трампа

Імпічмент президента США може стати реальністю, якщо розслідування покаже, що Дональд Трамп тиснув на президента України Володимира Зеленського, закликаючи його почати розслідування проти колишного віце-президента США, основного кандидата від демократів на президентських виборах 2020 року Джо Байдена. Таку заяву в ефірі CNN 22 вересня зробив голова комітету Палати представників з розвідки Адам Шифф.

«Якщо президент блокує надання військової допомоги Україні і в той же час за допомогою залякування намагається домогтися, щоб іноземний лідер зробив щось незаконне, знайшов «бруд» на його опонента під час президентської передвиборної кампанії, то імпічмент буде єдиним засобом, відповідним такому злу», – сказав Шифф.

При цьому президент США Дональд Трамп не виключає публікацію стенограми розмови із президентом України Володимиром Зеленським.

«Ми ухвалимо рішення про те, як це оприлюднити, чи робити це, чи передавати те, що ми говорили… Проблема в тому, що в розмові з лідером іноземної держави, варто, щоб лідер не мав відчуття, що він не може вільно говорити», – сказав Трамп.

Колишній віце-президент США Джо Байден, основний кандидат Демократичної партії США на виборах президента 2020 року 21 вересня закликав розслідувати інформацію про те, що в липні президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з українським колегою Володимиром Зеленським тиснув на того, закликаючи почати розслідування проти Байдена і його сина.

Байден також закликав оприлюднити розшифровку вказаної розмови.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 20 вересня заперечив, що президент США Дональд Трамп тиснув на президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови.

За словами Трампа, у 2016 році на той час віцепрезидент США Джо Байден вимагав звільнити генерального прокурора України Віктора Шокіна в обмін на американську фінансову допомогу.

ГПУ в той час вела провадження щодо української приватної газової компанії «Бурісма». Членом ради директорів компанії в той час був син Байдена Гантер.

Демократи в Палаті представників уже почали розслідування, щоб зрозуміти, чи Трамп та його адвокат Руді Джуліані намагаються змусити українську владу почати розслідування проти потенційного опонента Трампа Джо Байдена на виборах президента США у 2020 році.