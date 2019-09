Чи можливий імпічмент Трампа після розмови з Зеленським? (світова преса)

Американський щоденник The New York Times пише про визнання президента США Дональда Трампа, що він таки обговорював справиу демократа Джо Байдена з президентом України. Британський часопис The Guаrdian повідомляє про контрнаступ команди Трампа у справі звинувачень щодо тиску на президента України. Агентство Reuters цитує слова Байдена, що спроби Трампа вплинути на президента Зеленського – це «зловживання владою».

Американський щоденник The New York Times вміщує на першій шпальті статтю «Трамп визнає, що обговорював Байдена з українським лідером під час телефонного дзвінка». Нью-йоркське видання зазначає, що це відбувається на тлі закликів представників Демократичної партії до розслідування, чи Трамп здійснив неналежний тиск на закордонного лідера, щоб той взявся за його політичного опонента. Хоча президент Трамп виступив на захист свого телефонного дзвінка у липні до президента України Володимира Зеленського й назвав його цілком належним, він водночас підтвердив, що під час розмови було заторкнуто постать Байдена. Трамп також звинуватив колишнього віцепрезидента США у корупції, пов’язаній із бізнесовою діяльністю в Україні його сина Гантера. При цьому, як наголошує американське видання, президент Трамп не підтвердив прямо повідомлення преси, що він чинив тиск на Зеленського, аби той провів розслідування, пов’язане з Байденом.

The New York Times додає, що правник президента США Руді Джуліані раніше визнав, що чинив тиск на українських посадовців із метою почати розслідування проти Байденів. Часопис нагадує, що у пресі були повідомлення, що Трамп приблизно 8 разів впродовж телефонної розмови з українським президентом закликав Зеленського розпочати співпрацю з Джуліані в розслідуванні діяльності Байдена і його сина в Україні. Газета пояснює, що зацікавленість Трампа у розслідуванні проти Байдена в Україні пов’язано з тим, що Джо Байден є кандидатом на президентську номінацію від Демократичної партії і, найімовірніше, буде суперником Трампа на виборах 2020 року. І це також збіглося в часі з рішенням Трампа затримати надання Україні 250 мільйонів доларів безпекової допомоги. Хоча, як вказує видання, не існує доказів, що Трамп згадував про цю суму в телефонній розмові з Зеленським. Зрештою, президент США таки погодився надати ці кошти Києву по тому, як у Конгресі США обидві партії вчинили на нього тиск. Нью-йоркський щоденник пише, що оприлюднення у пресі деталей дзвінка Трампа в Україну, у свою чергу, посилило ще й тиск на демократів у напрямку оголошення імпічменту Трампові. Цю ідею просувають уже кілька місяців у зв’язку з розслідуваннями в низці інших питань, але ці розслідування забуксували, до того ж спікер Палати представників Ненсі Пелозі була раніше проти такого кроку – за даними опитувань, громадськість мало зацікавлена в тому, щоб Конгрес усунув президента Трампа з посади.

«Президент Трамп визнав, що обговорював Джо Байдена з президентом України, але не підтвердив повідомлення, що він чинив тиск на Володимира Зеленського задля розслідування. Демократи посилили вимоги дослідити, чи було зловживання владою»

Британський часопис The Guаrdian зачіпає ту саму тему у статті «Трамп переходить у наступ щодо Байдена і України, а Шифф обмірковує імпічмент» (Адам Шифф – чільний конгресмен-демократ). Лондонське видання вказує, що Дональд Трамп та його помічники і союзники перейшли у наступ через те, що президент США визначає як «нерозслідувану корупцію» з участю Джо Байдена та його сина в Україні. У відповідь на це голова комітету Палати представників із питань розвідки Адам Шифф заявив, що поведінка президента в цій справі, як її викладали у пресі, може зробити імпічмент єдиним засобом, щоб виправити таке масштабне зло. Джо Байден, який відкидає всі звинувачення, у свою чергу, звинуватив Трампа у величезному зловживанні владою. Британський часопис додає, що представники Республіканської партії висловлюють занепокоєння діяльністю сина Джо Байдена Гантера у газовому секторі України, а також візитом Джо Байдена в Україну в березні 2016 року, під час якого тодішній віцепрезидент США переконував українське керівництво звільнити з посади тодішнього генерального прокурора України. Газета принагідно пояснює, що звільнення з посади Віктора Шокіна насправді було спільною вимогою не тільки США, а й їхніх союзників, Світового банку та МВФ.

The Guаrdian веде далі, повідомляючи, що збіг у часі затримки в наданні військової допомоги Україні, про яку оголосив президент Трамп, із телефонною розмовою Трампа з президентом України, на думку представників Демократичної партії, є «вочевидь неймовірно підозрілим» збігом. Водночас міністр закордонних справ України заявив, що надання допомоги Києву не обговорювалось під час розмови президентів США й України. Український урядовець, за словами газети, назвав ту розмову «довгою і дружньою». А тим часом у США було оприлюднено інформацію, що Трамп розглядав надання військової допомоги Україні як таке, що не має сенсу і лише розлютить росіян. За цим повідомленням, Трамп, по суті, вважає, що варто мати росіян за друзів, а українці нікого не мають хвилювати. Лондонське видання наводить також слова голови комітету Палати представників із питань розвідки Адама Шиффа, який досить різко заявив про перспективи імпічменту президента Трампа через ситуацію з Україною, бо ж, за словами Шиффа, «Рубікон вже, можливо, перейдено». Часопис нагадує, що демократи у Конгресі США вже досліджують можливість імпічменту президента Трампа з іншої причини – через його зв’язки з Росією і втручанням Москви в вибори 2016 року.

Агентство Reuters також приділяє увагу темі телефонного дзвінка президента Трампа до його українського колеги у статті «Байден закликає розслідувати дзвінок Трампа в Україну». У матеріалі теж нагадано, що колишній віцепрезидент США назвав цей дзвінок можливим значним зловживанням владою. Байден вочевидь розлючено говорив про те, що президент Трамп дзвонив керівникові закордонної держави, яка очікує на допомогу від США, і розпитував щодо нього, здійснюючи тиск на Зеленського задля розслідування діяльності Байдена і його сина в Україні. На думку Джо Байдена, Трамп іде на такі кроки, бо, мовляв, знає, що Байден переможе його на президентських виборах, і тому вдається до зловживання владою з метою заплямувати Байдена.

Агентство зазначає, що президент Трамп, у свою чергу, відкидає, що діяв хибно. Дональд Трамп назвав свою розмову з президентом Зеленським «цілком доброю і звичайною». У статті також згадується, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відкинув версію, що президент США тиснув на Зеленського у ході телефонної розмови. Насамкінець агентство повідомляє, що три комітети Конгресу США вже ведуть розслідування телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським – почасти через те, що повідомлення української влади про цю розмову, схоже, засвідчило, що Трамп таки заохочував Зеленського до розслідування, пов’язаного з Байденом (ідеться про фразу: «Дональд Трамп висловив переконання, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США» – ред.)

«Колишній віцепрезидент США Джо Байден закликав розслідувати повідомлення, що президент Дональд Трамп тиснув на українського колегу задля розслідування щодо Байдена і його сина»