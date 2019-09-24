Зеленський: думаю, що у нас буде потужна зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський очікує на «потужну» зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

«Я думаю, що у нас буде предметна, потужна зустріч», – зазначив Зеленський у Нью-Йорку під час зустрічі з представниками української громади у США.

Президент наголосив, що Україні потрібна підтримка Сполучених Штатів.

Він сподівається, що зустріч у «нормандському форматі» відбудеться найближчим часом.

«Ми хочемо з цієї зустрічі вийти з певними результатами про конкретні терміни припинення війни та повернення наших територій. Ми в це віримо, дуже цього хочемо і намагатимемося все це зробити», – заявив Зеленський.

У Білому домі повідомили, що Трамп і Зеленський вперше зустрінуться в рамках сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку 25 вересня.

Візит Зеленського до США відбувається на тлі скандалу в США, що виник довкола телефонної розмови українського президента з американським колегою у липні. За даними ЗМІ, під час цієї розмови Трамп тиснув на Зеленського, вимагаючи провести розслідування щодо його можливого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.