Зеленський прибув до США

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до США для участі у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, повідомила пресслужба глави держави.

«Володимир Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку. Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом», – ідеться в повідомленні.

Президент України також зустрінеться з лідерами української громади США, з представниками американських ділових кіл.

У Білому домі раніше повідомили, що Трамп і Зеленський вперше зустрінуться в рамках сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку 25 вересня.

Візит Зеленського до США відбувається на тлі скандалу в США, що виник довкола телефонної розмови українського президента з американським колегою у липні. За даними ЗМІ, під час цієї розмови Трамп тиснув на Зеленського, вимагаючи провести розслідування щодо його можливого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.