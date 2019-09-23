Трамп заперечив ймовірність свого імпічменту через телефонну розмову із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заперечив заяви про його імпічмент на тлі повідомлень про ймовірний тиск із його боку на президента України Володимира Зеленського щодо розслідування проти його політичного конкурента Джо Байдена.

На питання, наскільки серйозно він сприймає погрози імпічментом з боку Конгресу, Трамп після прибуття 23 вересня в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку сказав журналістам: «Зовсім ні».

«У нас була відмінна телефонна розмова. Всі знають, що це просто полювання на відьом від демократів», – зазначив Трамп.

Днями видання The Washington Post та інші американські ЗМІ повідомили, що американський розвідник написав скаргу через телефонну розмову президента США Дональда Трампа з неназваним іноземним лідером. 19 вересня генерального інспектора розвідки Майкла Аткінсона допитали за зачиненими дверима в Палаті представників США про скаргу співробітника розвідки. The Washinghton Post нагадало, що за кілька тижнів до скарги президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Сам Трамп назвав «фейковими новинами» інформацію про скаргу на нього.

21 вересня колишній віце-президент США Джо Байден, основний кандидат Демократичної партії США на виборах президента 2020 року закликав розслідувати інформацію про те, що Трамп у телефонній розмові з Зеленським буцімто тиснув на того, закликаючи почати розслідування проти Байдена та його сина.