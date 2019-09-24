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24 Вересень 2019, Київ 09:42
Новини | Міжнародні

Трамп: думаю, з новим президентом ми побачимо набагато більше чесності в Україні

Трамп: США підтримують Україну, але хочуть переконатися, що ця країна чесна

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Президент США Дональд Трамп очікує «набагато більше чесності в Україні» за президентства Володимира Зеленського.

«Ми хочемо чесності. І якщо ми маємо справу з країною, ми хочемо чесності. І я думаю, що з новим президентом ми побачимо набагато більше чесності в Україні. Це те, на що ми очікуємо», – сказав Трамп 23 вересня журналістам у кулуарах 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

За його словами, США підтримують Україну, але хочуть переконатися, що ця країна чесна.

«Дуже важливо говорити про корупцію. Якщо ми не говоримо про корупцію, чому ви маєте отримувати гроші? Одна з причин, чому нового президента обрали, – він має зупинити корупцію», – заявив Трамп.

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп
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Чотириденний візит Зеленського до США: чого очікувати Україні?

У Білому домі повідомили, що Трамп і Зеленський вперше зустрінуться в рамках сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку 25 вересня.

Візит Зеленського до США відбувається на тлі скандалу в США, що виник довкола телефонної розмови українського президента з американським колегою у липні. За даними ЗМІ, під час цієї розмови Трамп тиснув на Зеленського, вимагаючи провести розслідування щодо його можливого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

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