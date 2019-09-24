«Ми до всього готові» – Зеленський про зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив 24 вересня про готовність до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом, попри інформаційне тло, яке існує навколо їхньої телефонної розмови.

«Нічого страшного. Ми до всього готові. В нас незалежна країна, ми до всього готові», – відзначив Зеленський у відповідь на запитання української служби «Голосу Америки» з цього приводу.

Президент США Дональд Трамп повідомив раніше 24 вересня, що дозволив оприлюднення «повністю розсекреченої та нередагованої стенограми» телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським.

«Ви побачите, що це був дуже доброзичливий і цілком прийнятний дзвінок. Жодного тиску, і, на відміну від Джо Байдена та його сина, жодної «послуги за послугу», – наголосив Трамп у твітері.

23 вересня Трамп заперечив заяви про його імпічмент на тлі повідомлень про ймовірний тиск із його боку на президента України Володимира Зеленського щодо розслідування проти його політичного конкурента Джо Байдена.