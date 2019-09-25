На Зеленського у США очікує складне випробування (огляд преси)

25 вересня у президента України Володимира Зеленського буде непросте «випробування» – особиста перша зустріч з лідером США Дональдом Трампом. Газета «День»пише, що Київ напередодні президентських виборів у США фактично опинився втягнутим у передвиборчу кампанію. Експерт видання зазначив, що на Україну сунеться «водяна лавина», яку не зупинити, тому українському президенту доведеться зайнятись серфінгом. Володимиру Зеленському потрібно максимально відсторонитися від будь-яких зобов’язань, обіцянок і просто декларацій щодо батла Трамп-Байден. В іншому випадку: Україна посвариться з демократами (які можуть перемогти); Київ навряд чи щось отримає від Трампа (який нічого не обіцяв), посвариться з істеблішментом і Конгресом (де демократи вирішують); стане ще однією державою, яка «втручається у вибори» в США, нічим не краща за Росію». Заголовок статті «Україна в реальному штормі».

«(Дез)інформаційна війна триватиме» ... навіть якщо «мирна угода» по Донбасу буде підписана» – в публікації під таким заголовком дописувач газети «День» Сергій Грабовський не виключає, що ближчим часом буде підписана – у «нормандському» чи якомусь іншому форматі – обіцяна владою «мирна угода» щодо Донбасу. Можливо, ця «мирна угода» матиме наслідком те, що на певний час військові дії майже припиняться, зберігшись на рівні «непідконтрольних» Москві груп бойовиків і решток переформованої української Нацгвардії. Однак, як нагадує автор, ще в ХІХ столітті була сформульована максима, що будь-яка угода з Росією варта не більше, ніж ціна аркуша паперу, на якому вона написана. Це тим більше справедливо, коли йдеться про неототалітарну путінську імперію, тож слова «мирна угода» в цьому разі доводиться ставити в лапки, зазначає дописувач. Адже в найкращому разі йтиметься про перемир’я у бойових діях на певний час, а сама війна тим часом триватиме – в інших формах, готуючи ґрунт для наступних підступних ударів.

Чому знищення крейсера «Україна» є для нашої оборони неприйнятним і навіть злочинним, розповідає дописувач газети «Україна молода» морський інженер Юрiй Царенко. Він пише, що завдяки надзвичайно вигiдному геополiтичному розташуванню Криму Росiя вирiшує свої стратегiчнi питання. Перетворюючи Крим на «неприступну фортецю», Путiн прагне контролю над усiєю акваторiєю Чорного та Азовського морiв, пiвдня України. Захоплюючи українськi акваторiї – територiальнi води на Азовському морi, має намір повторити ситуацію на Чорному морi з перекриттям шляхiв до морських портiв. Росiя блокує Україну, що може призвести до катастрофи в економiцi держави. В автора статті склалось враження, що сухопутне командування в Мiнiстерствi оборони та Генштабi України не розумiє, що таке флот, для чого вiн потрiбен i якi завдання вирiшує. Адже Військово-морський флот є самостiйним найбiльш технiчно складним i наукоємним видом збройних сил, наголошує автор. Військовий флот вирiшує не тiльки обороннi, а й наступальнi завдання. Пасивна оборона на морi нiколи не приводила до перемоги, вона є передумовою до поразки. Про те, що саме варто робити, щоб зміцнити свої морські позиції, газета розповідає в матеріалі «Москву» зупинить тільки «Україна».

Заочно засуджений президент-утікач Віктор Янукович готується до повернення в Україну, інформує газета «Україна молода». Так званий «гарант», який утік до Росії під час Революції гідності у лютому 2014 року, схоже, знудився відсиджуватися у Ростові-на-Дону та у Москві і рветься до Києва. Принаймні про такі плани свого підзахисного днями повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк після засідання Апеляційного суду Києва, де розглядаються сім апеляційних скарг захисту на вирок експрезиденту. Зрозуміло, що скасувати вирок утікачу не так просто, тому, як пише газета, адвокати Януковича лише запускають «інформаційну хвилю» про повернення клієнта, щоб вивчити реакцію громадськості, політикуму та експертного середовища. А вже далі, незалежно від реакції суспільства, можна і юридичні механізми через суд «вмикати»... Заголовок статті – «Пахан скучив за ненькою».