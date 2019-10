Про Болтона, Джуліані та Трампа: американські ЗМІ повідомили подробиці свідчень Фіони Гілл у Конгресі США

Американські ЗМІ, посилаючись на свої джерела у Конгресі США, повідомили про подробиці слухань в рамках процедури імпічменту президента, під час який свідчила ексдиректорку департаменту Білого дому з питань Росії та Євразії, колишня радниця Трампа – Фіона Гілл. «Голос Америки»​ зібрав повідомлення авторитетних видань.

Зустріч між українськими та американськими посадовцями 10 липня 2019 року викликала стурбованість тогочасного радника національної безпеки США Джона Болтона, розповіла у Конгресі США 14 жовтня колишня директорка департаменту Білого дому з питань Росії та Євразії, колишня радниця Трампа – Фіона Гілл. Вона свідчила перед трьома комітетами Конгресу за зачиненими дверима впродовж 10 годин.​

За словами Гілл, Болтон після тієї зустрічі дав їй вказівку повідомити про своє занепокоєння юристам Ради національної безпеки США, зокрема Джону Айзенбергу, пишуть The New York Times та The Wall Street Journal.

Болтон та Гілл це зробили, пітверджують Fox News.

Джуліані як «ручна граната»

The Wall Street Journal пишуть, що у присутніх на слуханнях у Конгресі за участі Фіони Гілл, склалося враження, що предметом розмови від 10 липня були розслідування проти колишнього віце-президента США Джо Байдена та його сина.

Гілл, за повідомленнями ЗМІ, заявила, що Болтон порівнював колишнього мера Нью-Йорка і особистого юриста Трампа Руді Джуліані з «ручною гранатою, яка усіх підірве». Вона також заявила, що у неї склалось враження, що Джуліані не використовував в роботі звичайні дипломатичні канали, коли справи стосувались України.

Джуліані це заперечував і говорив, що узгоджував свої дії із Державним департаментом.

«Була офіційна стратегія, спрямована на подолання корупції в Україні. А потім був Руді Джуліані, і, банда, яка працювала ... на нього, і які … були пов'язані з корупцією в Україні і просували корупцію в Україні», – говорить конгресмен-демократ Джеймі Раскін в коментарі The Washington Post.

За інформацією The Washington Post, конгресмени розглядають можливість викликати на слухання Джона Болтона.

Гілл пішла зі своєї посади у Раді Національної безпеки США незадовго до липневої телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, оприлюднення стенограми якої і стало основним фактором початку розслідування у рамках процедури імпічменту президента США.

Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена.