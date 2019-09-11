Чим дратував Трампа та адміністрацію США Джон Болтон? Американські журналісти розкрили подробиці

Президент США Дональд Трамп 10 вересня повідомив у Twitter про звільнення радника з національної безпеки Джона Болтона.

«Минулої ночі я поінформував Джона Болтона, що його послуги у Білому домі більше не потрібні. Я, як і чимало інших в адміністрації США, рішуче не погоджувався з багатьма його пропозиціями, і з огляду на це я попросив Джона піти у відставку, що й отримав цього ранку. Я дуже дякую Джону за його службу. Наступного тижня я назву нового радника з національної безпеки», – написав президент США.





При цьому сам Джон Болтон описав дещо інакше ситуацію, яка передувала повідомленню президента про його звільнення. Він твердить, що відставку запропонував напередодні сам.

«Я запропонував піти у відставку минулого вечора, і президент Трамп сказав: «Давай поговоримо про це завтра», – пише Болтон. Пізніше Болтон повторив ЗМІ, що сам подав у відставку.

Журналіст видання The Washington Post Джош Довзі перелічив точки спотикання у відносинах Трампа та Болтона.

«Болтон розчаровував радників у Білому домі своїми вимогами щодо мандрівок та антуражем та мав напружені відносини з державним секретарем Помпео та іншими. У питаннях політики він не погоджувався з президентом на багатьох фронтах», – твітує Довзі.





«Прихильники Трампа та інші посадовці Білого дому постійно скаржились, що Болтон та його команда зливали інформацію ЗМІ», – твітує репортер видання Politico Габбі Орр.







Болтона було призначено навесні 2018 року. Призначення супроводжувалось Болтона було призначено навесні 2018 року. Призначення супроводжувалось значною критикою з боку низки політичних експертів у США, які називали його прихильником жорстких дій щодо Ірану тощо.

Редактор видання Vox.com Езра Кляйн назвав звільнення Болтона «рідкісним позитивним моментом» президентства Трампа.

«Як я і казав раніше, найкраще у Дональді Трампі – це те, що він інстинктивно скептично ставиться до ідеї початку війни. Прийом на роботу Болтона суперечив цьому. Звільнення ж ним Болтона є рідкісним позитивним моментом його президентства», – пише Кляйн.





«Я реально шокований тим, що ми пережили еру Болотона без жодного бомбардування Ірану», – твітує головний редактор видання The Daily Beast Ноа Шекман.



