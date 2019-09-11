Росія не очікує на поліпшення відносин зі США після відставки Болтона – МЗС

Росія не має очікувань щодо поліпшення відносин зі США після відставки радника президента Трампа з національної безпеки Джона Болтона. Про це, коментуючи перестановки в американській адміністрації, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

«Ми багато разів спостерігали в минулому, що ті або інші перестановки в складі адміністрації (США) зовсім не спричиняють ані поліпшення відносин, ані їхньої нормалізації, всупереч заявам, які роблять високопосадовці тієї ж адміністрації», – цитують слова Рябкова російські інформагенції.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав відставку Болтона «внутрішньою справою американців».

Президент США Дональд Трамп 10 вересня заявив, що звільнив свого радника з питань національної безпеки Джона Болтона.

«Минулої ночі я проінформував Джона Болтона, що Білий дім більше не потребує його послуг», – написав Трамп у Twitter.

Він розповів, що не був згоден з багатьма пропозиціями Болтона.

Президент США пообіцяв наступного тижня назвати ім’я свого нового радника з питань нацбезпеки.

Болтон працював радником Трампа з березня 2018 року.