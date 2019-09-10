Трамп зацікавлений підтримати Україну, яка бореться проти агресії Росії – Вільям Тейлор

Вільям Тейлор розпочав свою роботу у Києві у червні. Тимчасовий повірений у справах США в Україні замінив у Києві Марі Йованович. Сайт посольства США повідомляв у червні, що Тейлор керуватиме американськими дипломатами під час «час історичних виборів і перехідного періоду».

Сам Тейлор заявив тоді, що бачить своїм пріоритетом розбудову «міцних робочих відносин із президентом Зеленським і його командою». Дипломат також підкреслював глибоку відданість США Україні і підтримку Вашингтоном суверенітету і територіальної цілісності України.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні відповів Мирославі Гонгадзе, керівниці Української служби «Голосу Америки», на запитання про участь Вашингтона у мирному процесі в Україні, суперечливі сигнали від президента США Дональда Трампа щодо місця Росії у «Групі семи», майбутню зустріч президентів України та США й інше.

Трамп зацікавлений підтримати Україну, яка бореться проти агресії Росії, і також зацікавлений підтримати Україну в протидії і – сподіваймося – поборенні корупції

– Почнімо з останніх подій – коментарів президента США Дональда Трампа щодо можливості залучення США до мирних переговорів між Росією й Україною, зокрема у рамках «нормандського формату». Учора президент Трамп у відповідь на запитання Української служби «Голосу Америки» сказав, що якщо Україна цього забажає, то США могли б долучитись. Чи Україна вже подала офіційне прохання стосовно долучення США або, можливо, Британії до «нормандського формату» на високому рівні?

– Президент Зеленський й інші представники української влади заявляли, що якщо нині чинний «нормандський формат», «нормандська четвірка» не дасть результатів – а вони хочуть результатів, – тоді вони розглянуть можливість просити Сполучені Штати і Британію приєднатися. Наскільки мені відомо, офіційного запиту про це поки що не надходило. Є серйозний інтерес із боку української влади і, зокрема, президента Зеленського рухатись вперед у мирному процесі.

Є ознаки, що росіяни і, зокрема, Кремль хотіли б піти з Донбасу

Ось уже п’ять років триває робота над мінськими домовленостями, п’ять років діє «нормандський формат». І якщо це може принести результати – чудово. Якщо ж результатів не буде – то, я так гадаю, може з’явитися прохання про появу інших учасників, таких, як Сполучені Штати і Велика Британія.

– Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що дискусія стосовно розширення «нормандського формату» може відбутися вже до кінця вересня. Чи не здається вам, що було б ефективно мати США і Британію присутніми на цьому раунді дискусії?

– Сполучені Штати і Британія дуже зацікавлені в тому, щоб допомогти усім сторонам, надто ж Україні, знайти мирне рішення щодо Донбасу. Тому, коли запит буде отриманий, ми будемо зацікавлені. (Донедавна радник США з національної безпеки) Джон Болтон був тут у Києві і мав розмову саме про це. І він сказав буквально те саме: якщо народ України забажає, щоб ми приєдналися, ми зацікавлені розглянути таку можливість.

Сполучені Штати не змінюють своєї позиції. Ми завжди виходили з того, що Україна є суверенною

– Президент Франції Емманюель Макрон і президент Трамп припускали можливість повернення Росії до «Групи семи». Зараз триває дискусія щодо нормалізації стосунків між Росією та Європою і Сполученими Штатами. Які можуть бути і які мають бути умови, щоб така нормалізація відбулася?

– Напевно, кожен би хотів побачити певну нормалізацію. За тієї умови, якщо причина, яка призвела до нинішнього ненормального стану речей, була б усунута. А причина, через яку росіяни стали небажаними у «Групі восьми», була та сама, через яку їх вигнали з Парламентської асамблеї Ради Європи. І ця причина – окупація Криму Росією, російське вторгнення в Україну, те, що Росія послала свої війська на Донбас. І саме після цього Росію почали сприймати як таку, що не бажає грати за нормальними правилами, які діють між державами.

Росія порушила суверенітет України, здійснила збройну агресію. І саме тому її вигнали з «Групи восьми», її вигнали з ПАРЄ. Якщо росіяни підуть з Донбасу і якщо росіяни підуть з Криму, тоді вони усунуть ту проблему, яка й спричинила їхнє вигнання з цих двох організацій. І в такому випадку вони зможуть повернутися до «Групи восьми» і до ПАРЄ.

Статус американсько-української співпраці у військовій сфері дуже високий. Ще ніколи ця співпраця не була такою потужною

– Але не схоже на те, що Росія збирається піти – принаймні піти з Криму. Цими вихідними в Росії пройшли місцеві вибори, які відбулися також у Криму. Чи ви бачите ознаки того, що Росія збирається виконувати мінські угоди? Чи, навпаки, є ознаки того, що Росія очікує більших поступок із боку України?

– Я думаю, є ознаки, що росіяни і, зокрема, Кремль хотіли б піти з Донбасу. Я бачу ознаки того, що економічний тягар, який росіяни відчувають – і йдеться не лише про санкції, але санкції також, бо санкції таки мають реальний вплив на кожного з росіян і на російську економіку, – так от, тягар, який несе російський уряд і російський народ, позначається на їхній економіці. Бо їм доводиться платити за свої війська на Донбасі. За підтримку своїх служб на Донбасі і в Криму.

І ціна Донбасу і Криму для росіян, на додачу до ціни санкцій, навертає мене до думки, що вони хотіли б забратися з Донбасу. Отож якщо ми продовжимо санкції і будемо говорити з ними – у якому завгодно форматі… Бо діалог начебто йде добре між президентами Зеленським і Путіним. Якщо цей формат спрацює, то це чудовий формат! Бо ми маємо двох людей, які повинні дійти згоди. Про те, щоб росіяни залишили Донбас. І про те, щоб вони врешті-решт залишили Крим.

– Якою буде позиція Сполучених Штатів, якщо США будуть запрошені до «нормандського формату»? Ви перелічили умови. А якою буде офіційна позиція, якщо США стануть учасником переговорів?

Минула адміністрація не надавала Україні летальної зброї, ця адміністрація надала

– Сполучені Штати не змінюють своєї позиції. Ми завжди виходили з того, що Україна є суверенною, Україна має міжнародно визнані кордони. І ця суверенність і ці кордони повинні враховуватись у будь-яких рішеннях, будь-яких угодах. Ці міжнародно визнані кордони шануються, відколи Україна стала незалежною. Це кордон! І це є умовою – суверенітет і контроль України над власними кордонами.

– Щодо офіційної позиції США: Конгрес щойно оголосив про створення спеціальних комісій для розслідування можливої причетності адвоката президента Руді Джуліані і самого президента Трампа до спроб підштовхнути Україну розслідувати діяльність, пов’язану з його політичним конкурентом Джо Байденом. Конгрес встановив дедлайн для відповідей на запити – 16 вересня. Чи ви у посольстві вже отримали запит від американських законодавців щодо надання якоїсь інформації чи документів Конгресові?

– Ні. Наскільки я знаю, ці три комісії в Палаті представників вирішили провести розслідування. І я читаю ті самі джерела, що вони жадають отримати інформацію. Але ми поки що не отримували жодних запитів.

– Іще одне запитання пов’язане з розпорядженням президента Трампа перевірити надання Україні військової допомоги. Чи ви можете підтвердити наявність таких перевірок? Бо зараз у пресі циркулюють припущення. Який статус військової співпраці України і США на нинішній момент?

– Статус американсько-української співпраці у військовій сфері дуже високий. Ще ніколи ця співпраця не була такою потужною. Нинішня адміністрація забезпечила більше допомоги для безпеки України, включно з летальною зброєю, ніж будь-яка інша адміністрація будь-коли раніше. Минула адміністрація не надавала Україні летальної зброї, ця адміністрація надала. Є міцна підтримка в навчанні, у наданні обладнання, зброї. Це наша поточна політика.

А зараз ми здійснюємо перегляд, перевірку цієї допомоги. На нинішній момент ця перевірка майже закінчена. І я чув, що люди, які її здійснювали, озвучили свої рекомендації Білому домові. І тепер ми очікуємо висновків.

– І на завершення – щодо майбутньої зустрічі президентів Трампа і Зеленського. Чого сподіваються у Сполучених Штатах від цієї зустрічі і чого очікують від України?

– Одна річ, на яку ми сподіваємось і якої хотіли б, – це щоб президенти Зеленський і Трамп познайомились один з одним. Це важливо для лідерів – мати особисті стосунки. І дехто вважає, що ці стосунки можуть виявитись дуже добрими. Погляньте лишень на цих двох людей! Судячи з усього, вони можуть гарно поладнати між собою. Тож це важлива річ.

Важливими також є ті конкретні теми, які хочуть обговорити президент Трамп і президент Зеленський. Вони хочуть говорити про безпекову допомогу, і це справді важливо для обох сторін. Для Сполучених Штатів важливо бути спроможними підтримати Україну в її захисті від російської агресії.

Отож це важливий компонент, який, безумовно, буде обговорюватися. Президент Зеленський зробив це своїм головним пріоритетом. І другий його пріоритет – це протидія корупції. Президент Зеленський навіть висловився в тому сенсі, що хоче побороти корупцію. Це важливо для України, це важливо для Європи і це важливо для Сполучених Штатів, щоб Україна приборкала корупцію. І президент Зеленський визначив це завдання як свій другий пріоритет. І я впевнений у тому, що президент Трамп зацікавлений у цьому також. Він зацікавлений підтримати Україну, яка бореться проти агресії Росії, і також зацікавлений підтримати Україну в протидії і – сподіваймося – поборенні корупції.

– Чи вже відомо, коли ця зустріч відбудеться?

– Зараз триває процес узгодження графіків. Обидва президенти будуть в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН. Ця подія відбудеться через два тижні. Президент Трамп має свій графік зустрічей, президент Зеленський має свій графік. І йдеться про те, щоб узгодити ці графіки між собою. Отож сподіваюсь, зустріч двох президентів через два тижні відбудеться.

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