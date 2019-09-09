Зеленський їде до США 23 вересня, дата зустрічі з Трампом ще не визначена – Пристайко

Президент України Володимир Зеленський почне візит до Сполучених Штатів 23 вересня – про це заявив 9 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко на спільній пресконференції з міністром закордонних срав і питань євроінтеграції Молдови Ніку Попеску.

Відповідаючи на запитання журналістки щодо дати зустрічі Зеленського і з президентом США Дональдом Трампом, він нагадав про їхнє попереднє телефонне спілкування.

«Про розмову (Зеленського – ред.) з президентом і віцепрезидентом Сполучених Штатів – це була гарна розмова, в якій ми порушили багато питань. Одним із цих питань важливих була двостороння зустріч. Як ви знаєте, у нас є навіть запрошення, воно навіть письмове, що нечасто робиться в дипломатії. Запрошення відвідати не просто Сполучені Штати – ви знаєте, в США ми їдемо 23 вересня, тобто цього місяця – але прибути з візитом до Вашингтону і зустрітися з президентом та урядом Сполучених Штатів», – повідомив Пристайко.

Читайте також: Зеленський легко виграв прихильність українських виборців. Із Трампом буде важче

За словами голови МЗС України, остаточна дата такої зустрічі наразі не визначена.

«Є різні дати, які ми зараз відпрацьовуємо, думаю, найближчим часом ви дізнаєтеся про певні конкретні дати, погоджені з американською стороною», – анонсував він.

В липні 2019 року Офіс президента України повідомив про телефонну розмову Зеленського з президентом США. Трамп також телефонував Зеленському, аби привітати його з перемогою на президентських виборах навесні.

25 червня тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що дата візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів для зустрічі з президентом цієї країни Дональдом Трампом ще не визначена, проте США дуже зацікавлені якнайшвидше визначитись з датою і порядком денним.