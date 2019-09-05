Військова допомога США Україні надійде обов'язково – сенатор Джонсон

Американський сенатор-республіканець Рон Джонсон прогнозує, що обіцяна військова допомога обсягом 250 мільйонів доларів Україні надійде якщо не цього, то наступного фінансового року. Про це він сказав 5 вересня на брифінгу в Києві, у якому брав участь разом зі своїм колегою від Демократичної партії Крісом Мерфі після їхньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«Я спілкувався з президентом Трампом, я знаю думку інших членів Конгресу, ми писали листа, закликаючи витратити (на фінансову допомогу Україні – ред.) гроші з цього фінансового року. Якщо цього не відбудеться, ось сенатор Мерфі – у бюджетному комітеті, і я думаю, ми одноголосно підтримаємо надання цієї допомоги у фінансовому році-2020», – зазначив він.

Сенатор Кріс Мерфі раніше цього дня написав на своїй сторінці у твіттері, що під час свого візиту в Україну відчув «сильну тривогу» з боку Києва, що допомога не надійде.

«Ми можемо відповісти тільки, що, по-перше, ми не знаємо, що вирішить президент, але сильна підтримка обома партіями у Конгресі триватиме, незважаючи на точку зору президента», – заяив він також.

Фінансовий пакет під назвою «Ініціатива сприяння безпеці в Україні» був схвалений Конгресом США, проте адміністрація Трампа поки що не надала гроші Києву. Точні причини затримки невідомі.

Днями група американських сенаторів – республіканців і демократів – надіслала президенту США Дональдові Трампу лист із закликом без зволікання виділити 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

Йдеться про кошти на підтримку безпеки України, включно з грішми на навчання, спорядження і розвідку. Із цих коштів Конгрес виділив 50 мільйонів доларів на озброєння.

Сенатори США Рон Джонсон та Кріс Мерфі 5 вересня перебувають у Києві з візитом. У фокусі їхньої уваги – антикорупційні та безпекові реформи в Україні.