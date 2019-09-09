Конгрес ініціював розслідування щодо Трампа, Джуліані і тиску на Україну

Три комітети Палати представників Конгресу США ініціюють розслідування щодо можливих спроб президента Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані чинити тиск на український уряд для сприяння переобранню Трампа на президентських виборах у 2020 році.

Відповідні листи до Білого дому та Державного департаменту направилипредставники комітетів у закордонних справах, розвідки та нагляду і реформ, повідомляється на сайтах згаданих комітетів.

«Нещодавно також повідомлялося, що адміністрація Трампа погрожує відмовити Україні у допомозі з безпеки, незважаючи на чітку вказівку Конгресу. Комітети розслідують, чи є це частиною зусиль президента Трампа змусити український уряд проводити розслідування, мотивовані політично, в тому числі – щодо колишнього віце-президента Джо Байдена та його сім'ї – в контексті передвиборчої кампанії президента Трампа до 2020 року», – йдеться також там.

Раніше американські ЗМІ, зокрема, Washington Post, писали, що чинний президент США Дональд Трамп націлений залишитися на другий термін і хоче, аби під час передвиборчої кампанії Україна поновила розслідування справи його головного конкурента – Джо Байдена.

У New York Times повідомили, що ексмер Нью-Йорка, а нині особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані кілька місяців тому відклав планований візит до Києва у цій справі, проте, пізніше він провів кілька розмов по телефону та особисту зустріч з представником президента України Володимира Зеленського на цю тему в Мадриді.