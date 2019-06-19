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19 Червень 2019, Київ 07:35
Новини | Міжнародні

Трамп йде у президенти США на новий термін – стартувала його виборча кампанія

Дональд Трамп поки вважається фаворитом на кандидата від республіканців на найближчих виборах президента США

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Президент США Дональд Трамп офіційно розпочав свою передвиборну кампанію в 2020 році. Про це він оголосив 18 червня на мітингу у місті місті Орландо, штат Флорида.

Трамп заявив, що конкуренти-демократи «хочуть знищити нашу країну, якою ми її знаємо», і що «цього не відбудеться».

«Уявіть собі, якби у нас був президент-демократ і Конгрес демократів в 2020 році. Вони б знищили вашу свободу слова, використали б силу закону, щоб покарати своїх супротивників», – сказав Трамп, кілька разів згадавши про «фейкові ЗМІ».

Флорида часто є вирішальним штатом на президентських виборах в США.

Трамп поки вважається фаворитом на кандидата від республіканців на найближчих виборах, тоді як його опонент-демократ поки не визначений. Понад 20 кандидатів від Демократичної партії оголосили про намір претендувати на висунення, а лідером в опитуваннях громадської думки є колишній віцепрезидент Джо Байден.

/**/ /**/ /**/ Трамп: ні, Росія не допомагала мені бути обраним. Ви знаєте, хто зробив мене обраним? Я зробив себе обраним
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Трамп заявив, що Росія допомогла йому виграти вибори. Згодом він заперечив свої слова

На виборах президента США у 2016 році республіканець Дональд Трамп переміг представницю Демократичної партії Гілларі Клінтон. Його інавгурація відбулася 22 січня 2017 року. Наступні вибори відбудуться в листопаді 2020 року.

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