У США з’ясують, чи було законним розслідування щодо зв’язків кампанії Трампа й Росії

Міністр юстиції США Вільям Барр призначив федерального прокурора, щоб з’ясувати причини початку розслідування російського втручання в президентські вибори 2016 року, повідомляє Associated Press.

Інформаційне агентство з посиланням на власні джерела повідомило 13 травня, що адвокат зі штату Коннектикут Джон Дарем має визначити, чи був збір інформації про кампанію Трампа «законним і доречним».

Президент Дональд Трамп закликав провести таке розслідування, він неодноразово називав розслідування російського втручання «полюванням на відьом» із боку його опонентів. Трамп і його прихильники також звинувачували Міністерство юстиції і ФБР у незаконному шпигунстві проти його кампанії.

Нині критики міністра юстиції Вільяма Барра звинувачують чиновника в тому, що він діє від імені президента, а не в інтересах справедливості.

Розслідування, очолюване спеціальним прокурором Робертом Мюллером, дійшло висновку, що Росія втрутилася у вибори 2016 року, але не отримало достатніх доказів, що Трамп і його команда змовилися з російською владою для перемоги на тих виборах

Кремль неодноразово заперечував втручання у вибори в США.