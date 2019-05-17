Екс-радник Трампа повідомляв Мюллеру про перешкоджання «російському розслідуванню» – документи

Колишній радник президента США з питань національної безпеки Майкл Флінн надав спеціальному прокурору Роберту Мюллеру інформацію про кілька спроб перешкодити розслідуванню втручання Росії у вибори 2016 року, свідчать нещодавно опубліковані судові документи.

Згідно з документами, які були оприлюднені 16 травня, спроби втручанн були здійснені неназваними особами, пов’язаними з адміністрацією президента Дональда Трампа або з Конгресом. Флінн повідомив про численні випадки, коли «він або його адвокати отримували повідомлення від осіб, пов’язаних з адміністрацією (президента США – ред.) або Конгресом, які могли вплинути на його бажання співпрацювати і повноту цієї співпраці».

Як ідеться в документах, після того, як Флінн став співпрацювати з розслідуванням Мюллера, невідомий адвокат Трампа залишив повідомлення з адвокатам Флінна, що президент все ще гарно ставиться до Флінна і просить, щоб вони «попередили», якщо колишній радник Трампа знає про інформацію, яка може нашкодити президентові.

Флінн, який є генерал-лейтенантом у відставці і колишнім директором Агенції оборонної розвідки Пентагону, був головним радником кампанії Трампа під час президентських виборів 2016 року. Після перемоги на виборах Трамп призначив його на одну з ключових посад в адміністрації – радника Білого дому з національної безпеки. Проте Флінн пішов з посади в лютому 2017 року, після того, як він з'ясувалося, що він ввів в оману віце-президента Майка Пенса в питанні про свої контакти з тодішнім послом Росії в США Сергієм Кисляком.

Розслідування, очолюване спеціальним прокурором Робертом Мюллером, дійшло висновку, що Росія втрутилася у вибори 2016 року, але не отримало достатніх доказів, що Трамп і його команда змовилися з російською владою для перемоги на тих виборах

Кремль неодноразово заперечував втручання у вибори в США.