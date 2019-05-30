Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія допомогла йому виграти вибори. Згодом він заперечив свої слова.

«Росія, Росія, Росія! Це все, що ви чули на початку цього фальшивого полювання на відьом. І зараз Росія зникла, тому що я не мав стосунку до допомоги Росії мені бути обраним», – написав Трамп у Twitter.

Згодом Трамп у спілкування із журналістами біля Білого дому заявив, що Росія не мала впливу на вибори.

«Ні, Росія не допомагала мені бути обраним. Ви знаєте, хто зробив мене обраним? Я зробив себе обраним. Росія не допомагала мені взагалі», – заявив президент США.

29 травня спецпрокурор США Роберт Мюллер повідомив про свою відставку під час першого публічного виступу за результатами розслідування російського втручання в американські вибори. Він констатував факт втручання Кремля у вибори президента США, але не став прямо звинувачувати Дональда Трампа в змові з Москвою.

Мюллер в ході розслідування, яке тривало майже два роки, встановив факти втручання Росії в американські вибори – шляхом хакерських атак і поширення недостовірної інформації в соцмережах. У той же час Мюллер не знайшов доказів змови Трампа або його команди з Росією, але відмовився прямо визнати президента невинним в перешкоджанні правосуддю, залишивши рішення цього питання на розсуд генпрокурора Вільяма Барра. Той, у свою чергу, вирішив не притягувати Трампа до відповідальності.