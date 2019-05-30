Спецпрокурор США пояснив, чому не виніс звинувачення проти Трампа

Висунення звинувачень проти президента США Дональда Трампа «не є варіантом, який ми могли розглядати». Про це спецпрокурор США Роберт Мюллер повідомив у своєму зверненні 29 травня. Він наголосив, що висунення таких звинувачень суперечило б Конституції та правилам Міністерства юстиції США, а також було б несправедливим.

«Було б несправедливо потенційно звинуватити когось у злочині, якщо не може бути судового рішення на це звинувачення», – зауважив посадовець.

Мюллер виступив зі зверненням в Міністерстві юстиції США. Це перше публічне звернення спецпрокурора з травня 2017 року – часу, коли було розпочато розслідування.

Ми офіційно закриваємо службу спецпрокурора. І я також йду з Міністерства юстиції і повертаюсь до приватного життя

Роберт Мюллер очолював слідство стосовно втручання Росії до виборів США 2016 року. У зверненні посадовець оголосив про закриття цього завдання, а також про свою відставку з Міністерства юстиції США.

«Ми офіційно закриваємо службу спецпрокурора. І я також йду з Міністерства юстиції і повертаюсь до приватного життя», – сказав він.

Мюллер прокоментував результати слідства і закликав читати висновки слідства у звіті, обсягом 448 сторінок.

Значну частину звіту слідства Мюллера було оприлюднено в квітні. З оприлюднених документів стало відомо, що слідство дійшло висновку про наявність масштабних спроб втручання Росії до президентських виборів у США, підтвердило відсутність змови між передвиборчою кампанією Трампа та росіянами. Слідчі, однак, не винесли оцінки стосовно того, чи у президента США намагались перешкоджати правосуддю. Вони все ж навели десять випадків, коли Трамп намагався завадити слідству.

«Після слідства, якщо б ми були впевнені, що президент однозначно вчинив злочин, ми так би і сказали», – наголосив Мюллер у зверненні в середу.

Для того, щоб вжити заходи проти чинного президента, треба вживати «процедуру, відмінну від системи переслідування злочинів», наголосив він.

Дональд Трамп відреагував на промову Мюллера у Twitter.

«Звіт Мюллера нічого не змінив. Доказів недостатньо, і тому в нашій країні особа є невинною. Справу закрито! Дякую», – написав він.