Звіт Мюллера став бестселером у США

Схвалена міністром юстиції США до оприлюднення версія доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера стала бестселером у Сполучених Штатах.

У списку бестселерів, поширеному NPD BookScan 1 травня, вказано, що за перший тиждень продажів читачі купили понад 40 тисяч примірників доповіді Мюллера, це більше, ніж будь-яка інша публікація в документальній літературі.

Ця книжка також буде на вершині списку бестселерів, який складається виданням The New York Times та буде оприлюднений 12 травня.

На початку 2017 року міністерство юстиції США доручило колишньому директору ФБР Роберту Мюллеру провести розслідування втручання Росії у вибори 2016 року та можливу взаємодію між соратниками Трампа та російськими чиновниками.

Мюллер офіційно закрив своє розслідування, 22 березня він надав фінальну версію доповіді міністерству юстиції США.