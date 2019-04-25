Трамп готовий звернутися до Верховного суду США з питання імпічменту

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий звернутися до Верховного суду, якщо Палата представників розпочне процедуру імпічменту.

Юридичні експерти відразу відзначили, що не зовсім ясно, яку роль може грати Верховний суд в питанні імпічменту. У 1993 році Верховний суд одноголосно ухвалив, що повноваження розгляду справ про імпічмент належать лише найвищому законодавчому органу, Конгресу.

Кілька демократів у Конгресі публічно висловилися за початок процедури імпічменту після оприлюднення відредагованої міністром юстиції Вільямом Барром версії доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році.

У цьому звіті спецпрокурор не знайшов доказів змови виборчого штабу Трампа з Кремлем, проте сам факт втручання Росії вважається доведеним. Мюллер відмовився визначити, чи перешкоджав Трамп правосуддю, залишивши це питання відкритим. Генеральний прокурор США Вільям Барр вважає, що перешкоди правосуддю з боку президента не було. Попри відсутність прямих доказів проти Трампа, багато демократів переконані, що доповідь містить вагомі свідчення, які дозволяють розпочати процес відсторонення президента від посади.

Сам Трамп вважає, що проти нього ведеться «полювання на відьом» і що доповідь спецпрокурора підготовлена людьми, які мали упереджене ставлення до нього. Президент заявляв, що доповідь Мюллера повністю довела його непричетність до звинувачень про змову з Москвою.

Лідери демократів у Палаті представників відхилили заклики негайно розпочати процедуру імпічменту. Вони обіцяли продовжити попередні розслідування і діяти залежно від їхнього результату. Деякі демократи висловлюють занепокоєння з приводу того, що розмови про імпічмент тільки зміцнюють позиції Трампа перед виборами 2020 року. Ці демократи вважають, що більш ефективним способом позбутися Трампа буде пряма перемога на виборах у 2020 році.

За Конституцією США, лише Конгрес уповноважений розпочати процедуру імпічменту проти чинного президента. Розгляд розпочинається в Палаті представників, однак вирішальне голосування проводить Сенат. Для усунення президента з посади потрібні щонайменше дві третини, тобто 67 голосів у Сенаті.

В історії США було два випадки процедури імпічменту проти чинних президентів – Ендрю Джонсона в 1868 році і Білла Клінтона в 1998 році. Обидва вони були виправдані в Сенаті.