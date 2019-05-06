Трамп: спецпрокурор Мюллер не має свідчити в Конгресі

Президент США Дональд Трамп виступає проти можливих свідчень у Конгресі спецпрокурора Роберта Мюллера, який протягом двох років розслідував втручання Росії у вибори в США 2016 року.

«Витративши за два роки понад 35 мільйонів доларів, допитавши 500 людей, використавши 18 демократів і 49 агентів ФБР, які ненавидять Трампа, видавши в результаті понад 400-сторінкову доповідь, яка показала, що змови не було. То навіщо демократам у Конгресі свідчення Роберта Мюллера. Вони домагаються зміни (результатів розслідування – ред.), тому що їм не подобається бачити висновки, що змови не було? Злочину не було, крім того, що відбувався з іншого боку (і це дивним чином не знайшло відображення в доповіді), і не було перешкоджання правосуддю. Боб Мюллер не має давати свідчень», – написав Трамп у Twitter 5 травня.

Раніше президент США заявляв, що питання про те, чи свідчити Мюллерові в Конгресі, чого вимагають демократи, має вирішити міністр юстиції Вільям Барр.

Барр заявляв, що не має заперечень проти виступу Мюллера.

Міністр юстиції в березні в своєму листі Конгресу про підсумки розслідування повідомив, що Мюллер, який розслідував втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року і можливу змову президента Дональда Трампа чи працівників його виборчої кампанії з Росією, не зробив висновку про те, чи перешкоджав президент Дональд Трамп «російському розслідуванню».

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Однак сам Мюллер не цілком погодився з тим, як Барр виклав його висновки, через що демократи в Сенаті звинуватили міністра юстиції у введенні громадськості в оману і спробах вигородити Трампа. Низка демократів закликали Барра піти у відставку, республіканці за нього заступилися.

На слуханнях у Сенаті на початку цього місяця Барр знову підтвердив свою позицію про те, що для притягнення Трампа до кримінальної відповідальності немає підстав. Мюллер при цьому у своїх висновках писав, що, хоча і не висуває проти президента звинувачень в перешкоджанні правосуддю, не може і стверджувати, що він не винен.