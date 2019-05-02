Міністр юстиції США бойкотує ініційовані демократами слухання щодо звіту Мюллера

Міністр юстиції США Вільям Барр відмовився виступити 2 травня на слуханнях в юридичному комітеті Палати представників Конгресу щодо звіту спеціального прокурора Роберта Мюллера про «російське розслідування».

Він також відмовився виконати вимогу цього комітету і опублікувати повну, без купюр, версію звіту Мюллера і матеріалів, які служили доказами для команди спецпрокурора.

Комітет Палати представників контролюють демократи, на відміну від юридичного комітету Сенату, в якому Барр виступив напередодні.

Як повідомив представник міністерства юстиції, сторони не домовилися про формат слухань. Демократи наполягали на тому, що питання генпрокурору будуть ставити спеціально запрошені юристи, а не члени комітету. Представник Барра назвав це безпрецедентним і непотрібним кроком.

Голова комітету Джерольд Надлер заявив, що слухання не скасують, і під час них у залі було порожнє крісло для Вільяма Барра.

На слуханнях в Сенаті 1 травня демократи, як і очікувалося, різко розкритикували Барра за його трактування висновків, зроблених спецпрокурором у його звіті.

Міністр юстиції в березні в своєму листі Конгресу про підсумки розслідування повідомив, що Мюллер не зробив висновку про те, чи перешкоджав президент Дональд Трамп «російському розслідуванню». Однак, як стало відомо за день до слухань, сам Мюллер не цілком погодився з тим, як Барр виклав його висновки, через що демократи в Сенаті звинуватили міністра юстиції у введенні громадськості в оману і спробах вигородити Трампа. Низка демократів закликали Барра піти у відставку, республіканці за нього заступилися.

На слуханнях у Сенаті Барр знову підтвердив свою позицію про те, що для притягнення Трампа до кримінальної відповідальності немає підстав. Мюллер при цьому у своїх висновках писав, що, хоча і не висуває проти президента звинувачень в перешкоджанні правосуддю, не може і стверджувати, що він не винен.