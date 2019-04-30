Куратор «російського розслідування» у США подав у відставку

Заступник генерального прокурора США Род Розенстайн, який курирував розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, подав заяву про відставку. Він особисто вручив свою заяву президенту Дональду Трампу в Овальному кабінеті.

У травні 2017 року саме Род Розенстайн ухвалив рішення призначити колишнього директора Федерального бюро розслідувань Роберта Мюллера спеціальним прокурором для розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році. З оприлюдненого тексту звіту Мюллера випливає, що доказів змови виборчого штабу Дональда Трампа з Москвою він не знайшов, але втручання Кремля в американський внутрішньополітичний процес вважається доведеним. Питання про те, чи перешкоджав Трамп правосуддю, залишається відкритим.

Після завершення розслідування Мюллера Розенстайн підтримав позицію міністра юстиції США Вільяма Барра про відсутність підстав для порушення справи про перешкоджання правосуддю з боку президента Трампа. Розенстайн також підтримав оприлюднення лише скороченої версії 448-сторінкової доповіді Мюллера, чим викликав незадоволення демократів у Конгресі.

Джеффрі Розен, наступник Розенстайна на посаді заступника генерального прокурора, має бути затверджений на цю посаду Сенатом.