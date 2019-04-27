Директор ФБР: Росія кидає серйозний виклик контррозвідці США

Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив в п’ятницю, що втручання Москви в американський виборний процес є серйозною політичною загрозою і викликом для контррозвідки.

За словами Рея, враховуючи присутність російських шпигунів у США та історію операцій Кремля з політичного впливу, Москва продовжить адаптувати та вдосконалювати свою тактику.

Газета The New York Times зазначає, що хоча високопоставлені особи в американській адміністрації намагаються протистояти, блокувати і послаблювати операції російської розвідки, вони, тим не менш, скаржаться на відсутність координації на високому рівні. Президент США Дональд Трамп приділяє мало уваги попередженням про російське втручання, пише газета, оскільки президент сприймає будь-яку дискусію на цю тему посяганням на законність його перемоги в президентських виборах в 2016 році.

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Міністр юстиції США Вільям Барр 18 квітня заявив, що розслідування, проведене спеціальним прокурором Робертом Мюллером, виявило докази того, що Росія намагалася втрутитися в президентські вибори у США 2016 року.

Тим не менш, Барр зазначив, що розслідування не виявило доказів того, що президент США Дональд Трамп або ж члени його кампанії вступали з Росією у змову з метою реалізації втручання у вибори.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков відкинув наведені в доповіді докази, наголосивши, що в Кремлі не приймають звинувачень у втручанні.