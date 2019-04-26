Трамп назвав «значною» інформацію про зв’язки України з передвиборчою кампанією Клінтон

Президент США Дональд Трамп у розлогому інтерв’ю телеканалові Fox News заявив, що міністр юстиції Білл Барр має «надзвичайну» і «значну» інформацію стосовно того, що українці, як видається, провели злив інформації про тогочасного голову президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, прагнучи допомогти кампанії Гілларі Клінтон.

Раніше цього місяця в американській пресі з’явилось інтерв’ю генерального прокурора України Юрія Луценка, в якому він повідомив, що розпочав розслідування стосовно того, чи правозахисний апарат його країни навмисно здійснив витік фінансових документів протягом президентської кампанії 2016 року про тогочасного голову кампанії Трампа Пола Манафорта, сподіваючись схилити вибори на користь Гілларі Клінтон. Український суд нещодавно підтвердив, що витік інформації стосовно Манафорта означав незаконне втручання до виборів у США.

Відповідаючи на питання ведучого, чи мають американці побачити результат українського розслідування стосовно того, чи співпрацювали посадовці країни з командою Клінтон, Трамп відповів: «Гадаю, так».

«Гадаю, Барр хотів би це побачити… я, очевидно, покладатимусь на міністра юстиції, і побачимо, що він про це скаже», – заявив Трамп.

«Звучить як щось значне, дуже цікаве з Україною. Я щойно поговорив із новим президентом і привітав його… однак це звучить потужно, і я не здивований», – цитує президента США Fox News.

Раніше цього тижня юрист Дональда Трампа Руді Джуліані написав у твітері: «Слідкуйте за Україною».

А у п’ятницю Джуліані поширив статтю стосовно зв’язків кампанії Клінтон із Україною, відзначивши: «Зв’язки з українцем – об’єднувальний мотив перших нападів на Трампа».