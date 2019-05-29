Спецпрокурор США Роберт Мюллер подав у відставку

Спецпрокурор США Роберт Мюллер повідомив про свою відставку під час першого публічного виступу за результатами розслідування російського втручання в американські вибори. Мюллер заявив, що закриває свій офіс і покидає Міністерство юстиції.

Коментуючи підсумки розслідування, Мюллер заявив, що його доповідь промовляє сама за себе. Спецпрокурор констатував факт втручання Кремля у вибори президента США, але не став прямо звинувачувати Дональда Трампа в змові з Москвою.

«Було зроблено безліч систематичних спроб втрутитися в наші вибори, і це твердження заслуговує на увагу кожного американця», – сказав Мюллер.

При цьому Мюллер підкреслив, що, якби він був упевнений в невинності глави держави, він би так і сказав.

За словами спецпрокурора, висунення звинувачень Трампу було неможливим з двох причин: команда Мюллера працювала за правилами Міністерства юстиції, а також тому, що в США немає суду, який міг би винести рішення за висуненими звинуваченнями.

Роберт Мюллер в ході розслідування, яке тривало майже два роки, встановив факти втручання Росії в американські вибори – шляхом хакерських атак і поширення недостовірної інформації в соцмережах. У той же час Мюллер не знайшов доказів змови Трампа або його команди з Росією, але відмовився прямо визнати президента невинним в перешкоджанні правосуддю, залишивши рішення цього питання на розсуд генпрокурора Вільяма Барра. Той, в свою чергу, вирішив не притягувати Трампа до відповідальності.