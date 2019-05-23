Колишній адвокат Трампа обмінювався інформацією з пов’язаною з Росією фірмою

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен провів сотні телефонних розмов та обмінів текстовими повідомленнями з пов’язаною з російським олігархом Віктором Вексельбергом американською фірмою Columbus Nova. Про це стало відомо 22 травня після оприлюднення судової документації.

Саме докази про активний обмін інформацією між Коеном і Columbus Nova дали можливість спецпрокурору Роберту Мюллеру на початковому етапі прискорити розслідування про втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році. Оприлюднені документи також показують, що слідчі цікавилися деталями виплати майже 500 тисяч доларів з боку Columbus Nova заснованоїій Коеном консалтинговій компанії. Мюллер отримав п’ять ордерів на обшук, перш ніж передати справу Коена федеральним прокурорам. Зміст цих ордерів був розсекречений за запитом американських засобів інформації.

Згідно з оприлюдненими документами, обмін дзвінками і повідомленнями між Коеном і генеральним директором Columbus Nova розпочався в день перемоги Трампа на президентських виборах у листопаді 2016 року і тривав упродовж восьми місяців. У період між 8 листопада 2016 року та 14 липня 2017 року зафіксовано понвд 230 телефонних дзвінків і 950 текстових повідомлень між телефонами Коена і генерального директора Columbus Nova.

У грудні 2018 року суд визнав Коена винним у порушенні правил фінансування виборчих кампаній і ухиленні від сплати податків. У лютому Коен, виступаючи перед Конгресом, назвав Трампа «шахраєм» і «расистом». Він заявив, що президент під час передвиборної кампанії продовжував переговори з Москвою про будівництво хмарочоса, хоча за законом не мав на це права. Трамп у відповідь звинуватив Коена у брехні. Зараз Коен відбуває трирічний термін за ґратами.

Розсекречені за запитом ЗМІ судові документи показують, що федеральні прокурори спочатку ставилися з підозрою до контактів Коена з Росією і можливих порушень закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA), хоча в підсумку ці порушення не стали частиною звинувачень, за якими Коен отримав трирічний термін.