Колишній юрист Трампа прибув до в’язниці відбувати трирічний термін

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен прибув 6 травн в тюрму в містечку Отісвілль, це прибблизно 100 кілометрів від Нью-Йорка. Там він відбуватиме трирічний термін ув’язнення.

У коментарі журналістам Коен сказав, що «з нетерпінням чекає дня, коли він зможе поділитися правдою».

У грудні 2018 року суд визнав Коена винним у порушенні правил фінансування виборчих кампаній і ухиленні від сплати податків.

У лютому 2019 року Коен, виступаючи перед Конгресом, назвав Трампа «шахраєм» і «расистом». Коен твердить, що президент під час передвиборної кампанії 2016 року продовжував переговори з Москвою про будівництво хмарочоса, хоча за законом не мав на це права. Трамп у відповідь звинуватив Коена у брехні.