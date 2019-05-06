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06 Травень 2019, Київ 23:04
Новини | Міжнародні

Колишній юрист Трампа прибув до в’язниці відбувати трирічний термін

Колишній юрист Дональда Трампа Майкл Коен, 4 травня 2019 року

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Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен прибув 6 травн в тюрму в містечку Отісвілль, це прибблизно 100 кілометрів від Нью-Йорка. Там він відбуватиме трирічний термін ув’язнення.

У коментарі журналістам Коен сказав, що «з нетерпінням чекає дня, коли він зможе поділитися правдою».

У грудні 2018 року суд визнав Коена винним у порушенні правил фінансування виборчих кампаній і ухиленні від сплати податків.

У лютому 2019 року Коен, виступаючи перед Конгресом, назвав Трампа «шахраєм» і «расистом». Коен твердить, що президент під час передвиборної кампанії 2016 року продовжував переговори з Москвою про будівництво хмарочоса, хоча за законом не мав на це права. Трамп у відповідь звинуватив Коена у брехні.

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