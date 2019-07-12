Байден: дії Трампа на світовій арені загрожують демократії

Колишній віцепрезидент Джо Байден, головний претендент на номінацію в президенти США від Демократичної партії, назвав дії Дональда Трампа на світовій арені непередбачуваними, екстремальними і такими, що загрожують інтересам США і демократії у всьому світі.

У своїй промові щодо зовнішньої політики Байден як кандидат пообіцяв боротися з авторитаризмом і глобальною нестабільністю.

Виступаючи перед студентами в Нью-Йорку в ході передвиборної кампанії, Байден заявив, що Трамп підірвав репутацію Америки, її місце в світі, а також глобальне лідерство США.

Серед висунутих проти Трампа звинувачень – відмова США від свого підпису під Паризькою угодою по боротьбі з глобальним потеплінням, денонсація ядерної угоди з Іраном, вихід з транстихоокеанської торгової угоди, а також заяви президента про можливість виходу США з НАТО.

Байден розкритикував Трампа за відмову від керівної ролі Сполучених Штатів у світі і заявив, що необхідні колективні дії для протидії загрозам, пов’язаним зі зміною клімату, поширенням ядерної зброї, тероризмом і кібервійнами.

У разі обрання його президентом США, Байден пообіцяв вивести більшість американських військ з Афганістану, покласти край американській підтримці військової кампанії Саудівської Аравії в Ємені і підтвердити зобов’язання США по НАТО.

Безумовна підтримка безпеки Ізраїлю теж входить у перелік пріоритетів зовнішньої політики кандидата, в цьому пункті позиції Байдена і Трампа сходяться.

Демократи мають до липня 2020 року визначитися з кандидатом, який протистоятиме Трампові на виборах у листопаді.