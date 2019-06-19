Президент США Дональд Трамп знову іде на вибори

Президент США Дональд Трамп у Флориді офіційно розпочав свою передвиборчу кампанію, закликаючи прихильників «залишити цю команду» ще на чотири роки. Виступаючи перед тисячами прихильників на мітингу в Орландо, Трамп назвав цей штат своїм «другим домом».

«Ми збираємося зробити так, щоб Америка залишилася великою!», – сказав президент на заході Орландо у вівторок увечері, переробляючи свій знайомий слоган з попередньої кампанії.

Я обіцяю, що я ніколи вас не підведу

«Сьогодні я стою перед вами, щоб офіційно розпочати кампанію на другий термін на посаді президента Сполучених Штатів», – сказав Трамп своїм прихильникам. – Я обіцяю, що я ніколи вас не підведу».

Флорида є ключовим штатом у виборах президента і той, який голосував за Трампа у 2016 році.

Президент-республіканець використав можливість, щоб покритикувати демократів, звинувативши їх у спробі «розірвати країну на частини».

Опитування громадської думки, зроблені напередодні, свідчили, що Трамп може поступитися на президентських перегонах декому з кандидатів-демократів.

Під час свого 80-хвилинного виступу Трамп повторив ключові теми своєї переможної кампанії 2016 року.

Трамп пообіцяв продовжувати зупиняти нелегальну імміграцію, заявивши, що незабаром державні служби почнуть видаляти «мільйони нелегальних іноземців» з країни.

«Ми вважаємо, що наша країна повинна бути притулком для законослухняних громадян, а не для кримінальних іноземців», – сказав Трамп прихильникам Флориди.

Він також звинуватив демократів у прагненні легалізувати нелегальну імміграцію для того, щоб збільшити свою виборчу базу, і сказав, що демократи хочуть «знищити ту країну, якою ми її знаємо».

Трамп назвав своїх супротивників «радикальним лівим натовпом», який, за його словами, приведе США до соціалізму.

Голосування за будь-якого демократа в 2020 році – це голосування за просування радикального соціалізму і знищення американської мрії

«Голосування за будь-якого демократа в 2020 році – це голосування за просування радикального соціалізму і знищення американської мрії», – сказав Трамп.

Він також високо оцінив економіку, розкритикував розслідування Мюллера щодо можливої змови між його виборчою кампанією 2016 року та Росією, а також називав ЗМІ, що висвітлюють цю подію, fake news.

Наступні президентські вибори у США відбудуться у листопаді 2020 року.