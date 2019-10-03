Порошенко заперечує, що просив Шокіна закрити справу Burisma, де працював син Байдена – «Схеми»

Колишній президент України Петро Порошенко заперечив, що давав вказівку закрити кримінальне провадження стосовно компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден – син колишнього віцепрезидента США і потенційного кандидата у президенти Сполучених Штатів Джо Байдена. Про це він заявив у коментарі програмі «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»).

Раніше виконавча директорка київського «Центру протидії корупції» Дар’я Каленюк у себе в Facebook оприлюднила документ, в якому Віктор Шокін дав свідчення для адвокатів українського олігарха-втікача Дмитра Фірташа, який зараз очікує на екстрадицію із Австрії до Сполучених Штатів. У своїх показах Шокін зазначив, що «Порошенко декілька разів просив його подивитися на кримінальну справу проти Burisma і розглянути можливість закрити розслідування щодо цієї компанії».

«Позиція перша – він ніколи такого не казав. Позиція друга, якщо навіть він це би і сказав – ніколи, ні з ким, включно з Шокіним, ні з Байденом, ні з Трампом, ні зі своїми радниками я слово Burisma чи «син пана Байдена», я ніколи не вимовляв. Тому це неправда», – заявив Порошенко у коментарі журналістам.

Раніше видання FoxNews оприлюднило нотатки розмови з Шокіним, які записав адвокат Трампа Рудольфа Джуліані. У них йдеться, що колишній генеральний прокурор України розповів, як був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден, син віцепрезидента США Джо Байдена під тиском з боку США.

Також Шокін у розмові з Джуліані додав, що тодішній президент України Петро Порошенко сказав йому не розслідувати справу Burisma, оскільки це «не було в інтересах Джо та /або Хантера Байдена».

«Шокіна викликали до кабінету пана Порошенка і повідомили, що розслідування справи Burisma та ради директорів, в якій перебуває Хантер Байден, призвели до того, що Джо Байден затримав один мільярд доларів допомоги Україні», – йдеться у записах Джуліані, оприлюднених FoxNews.

19 вересня генерального інспектора розвідки Майкла Аткінсона допитали за зачиненими дверима в Палаті представників США про скаргу співробітника розвідки. The Washington Post нагадало, що за кілька тижнів до скарги президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Сам Трамп назвав «фейковими новинами» інформацію про скаргу на нього.

21 вересня колишній віцепрезидент США Джо Байден, потенційний кандидат Демократичної партії США на виборах президента 2020 року, закликав розслідувати інформацію про те, що Трамп у телефонній розмові з Зеленським міг тиснути на того, закликаючи почати розслідування проти Байдена і його сина.

Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

25 вересня Білий дім оприлюднив недослівний виклад розмови липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телефону. Американський лідер сказав українському колезі про «дуже багато розмов» стосовно сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера.

За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів. Зеленський сказав, що знайомий з ситуацією і запевнив, що новий генпрокурор з нею «розбереться».

Пізніше Зеленський пояснив, що Україна не має зобов’язань розслідувати чи не розслідувати справу, яка стосується сина Байдена.